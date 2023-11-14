تراوحت أعمارهم بين 4 و16 عاماً..34 لاعباً في افتتاحية «صقور المستقبل» للغولف

المصدر: دبي - فايز بجبوج

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استضاف نادي الإمارات للغولف، أول من أمس، الجولة الافتتاحية من منافسات «صقور المستقبل»، التي ينظمها اتحاد الإمارات العربية للغولف، وسجلت مشاركة 34 لاعباً ممن تراوحت أعمارهم بين 4 و16 عاماً، تنافسوا للفوز على 12 جائزة ضمن 3 مستويات «مبتدئ - متوسط - متقدم»، أقيمت على مسار الحفر ذات معدل الضربات الثلاث.

وتهدف منافسات «صقور المستقبل»، التي تقام جولاتها بصورة شهرية بالتعاون مع أندية الدولة، إلى تعزيز جهود الاتحاد على صعيد مواصلة اكتشاف المواهب الناشئة، من خلال إتاحة المزيد من فرص المشاركة سواء للمواطنين أو المقيمين على أرض الدولة، بما يخدم على المدى البعيد، تطوير وزيادة انتشار اللعبة، ويصب في صالح رفد المنتخبات الوطنية بالدماء الشابة.

منافسات

وسجلت منافسات المبتدئين للإناث، فوز لطيفة كلبات بالمركز الأول، تليها لطيفة المري، فيما حصد محمد الطاير المركز الأول للذكور، متفوقاً على منصور العوضي، الذي حل بالمركز الثاني.

وفي المستوى المتوسط الذي أقيم على مدار 6 حفر، استطاع علي الحداد الفوز بالمركز الأول، فيما حصل محمد الحداد على المركز الثاني، وذهب لقب الإناث للمستوى المتوسط للاعبة هند المازمي، والمركز الثاني للاعبة أشبا العبار.

وعلى صعيد المستوى المتقدم، نجحت الشقيقتان لطيفة وسلامة الجسمي في الحصول على المركزين الأول والثاني لمنافسات الإناث، وذهب لقب الشباب إلى علي المازمي، يليه مهدي الحاج وصيفاً.

تفاؤل

من جهته، قال كاميرون فان روي مدرب المنتخب الوطني: من الرائع رؤية طلبة المدارس والمنتسبين لهذا البرنامج العودة للمشاركة في الموسم الثاني في الجولة الشهرية من منافسات «صقور المستقبل». وأضاف: «نتطلع في الجولات المقبلة إلى زيادة أعداد المشاركين، ونحن نشجع جميع المواهب الناشئة للانضمام إلى المنافسات الهادفة وفق استراتيجيات اتحاد اللعبة، لوضع هذه الموهبة وفق الأسس الصحيحة، عبر منافسات تجمع بين الجوانب التدريبية والمهارية جنباً إلى جنب مع المنافسات المدرجة وفق أعلى المعايير العالمية للعبة».

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