بختام الجولة السابعة للبطولة عقب فوزه على فريق البطائح بعقر داره..الشارقة يتصدر دوري شباب اليد للأسبوع الثالث على التوالي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حافظ فريق شباب اليد بنادي الشارقة على صدارته لبطولة دوري شباب اليد، للأسبوع الثالث على التوالي، جاء ذلك بختام الجولة السابعة للبطولة عقب فوزه على فريق البطائح بعقر داره بنتيجة 29/ 17 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة مثلت العلامة الكاملة له بالبطولة التي تمثل باكورة هذه الفئة السنية تحت 18 سنة للموسم 2023/ 2024، والتي تشهد مشاركة 6 فرق، حيث تقام بنظام الدوري الكامل من دورين «ذهاباً وإياباً»، ويتضمن جدول بطولات هذه المرحلة السنية إلى جانب الدوري كلاً من كأسي الإمارات والسوبر.

ويواصل فريق شباب الوصل الوصيف بمطاردة الشارقة برصيد 19 نقطة عقب فوزه على فريق شباب الأهلي 33/ 29، واستمر فريق شباب الأهلي بمركزه الثالث برصيد 15 نقطة، وفريق الجزيرة رابعاً برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن فريق البطائح عقب فوز الجزيرة على بني ياس 36/ 16، ليحتل البطائح المركز الخامس وفريق بني ياس سادساً برصيد 7 نقاط.

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