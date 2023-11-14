بشأن التعاون المشترك في المجال المؤسسي والرياضي..الوحدة يوقع مذكرة تفاهم مع مدارس النهضة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت شركة الوحدة لكرة القدم مذكرة تفاهم مع مجموعة مدارس النهضة الوطنية لمدة ثلاث سنوات، بشأن التعاون المشترك في المجال المؤسسي والرياضي، وذلك التزاماً بالمسؤولية المجتمعية لكلتا المؤسستين.

وقع الاتفاقية أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، وباسمة سعيد عبدالله الجنيبي المدير العام لمدارس النهضة الوطنية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التواصل المجتمعي بين القطاع الرياضي والقطاع التعليمي، في إطار سعي النادي لتعزيز دوره المجتمعي، واكتشاف المواهب في المدارس وصقل موهبتهم سواء العلمية أو الرياضية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المجتمعي التطوعي من خلال مشاركة طلاب مدرسة النهضة في التطوع مع النادي في المباريات الرسمية أو البطولات التي ينظمها النادي.

كما تم الاتفاق على دعم النشاطات المدرسية والرياضية وفعالياتها الكروية من منطلق أن الرياضة أسلوب حياة، حيث سيتم دعوة الطلاب وعائلاتهم لحضور مباريات الفريق الأول التي يستضيفها استاد آل نهيان، بالإضافة إلى المهرجانات الكروية السنوية التي تقام تحت رعاية النادي.

وأكد عبدالله سالم الجنيبي المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالوحدة، أهمية مثل هذه الاتفاقيات وبالأخص الرعايات المجتمعية، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي وتعزيز دوره في المجتمع.

وعبر الجنيبي عن تطلعات إدارة النادي أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون وتجسيد العلاقات المثمرة بين النادي وكل المؤسسات الحكومية والخاصة.

من جانبها، أعربت باسمة سعيد الجنيبي المدير العام لمدارس النهضة الوطنية، عن سعادتها باتفاقية التعاون مع نادي الوحدة، مؤكدة الأثر الإيجابي على طبيعة التعاون بينهما، والذي سيسهم في تعزيز التواصل بين القطاعين التعليمي والرياضي لإبراز مواهب المتفوقين من الطلبة علمياً ورياضياً ودعم النادي بالحضور الجماهيري من المجتمع المدرسي.

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