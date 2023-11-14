الاتحاد يتطلع لمستقبل أفضل للعبة من خلال تعاونه مع المؤسسات والشركات الوطنية والمحلية..رعاية رقمية لمنتخب السلة والدوري

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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أعلن اتحاد كرة السلة عن اتفاق رعاية للمنتخب الوطني ومسابقة الدوري العام، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في مقر اتحاد اللعبة في دبي بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وتم خلاله توقيع عقد الرعاية بين الاتحاد وشركة «سماشي سبورت» بحيث تحصل الشركة على الحقوق الرقمية لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة والمنتخب الوطني في مشاركاته المقبلة.

وأثنى القرقاوي على الاتفاقية مؤكداً أن اتحاد السلة يتطلع لمستقبل أفضل للعبة من خلال تعاونه مع المؤسسات والشركات الوطنية والمحلية، آملاً أن تحقق هذه الخطوة دعماً قوياً للمنتخب الوطني والأندية.

وأكد الدكتور منير بن حبيب المدير الفني للاتحاد على أهمية هذا التعاون وانعكاسه الإيجابي على الدوري والمنتخب، فيما وصف علي الأميري عضو مجلس الإدارة ومدير المسابقات هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية للعبة، حضر المؤتمر محمد الحمادي مدير الاتحاد وراشد النقبي مدير عام المنتخبات الوطنية وعدد من مدربي الفرق.

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