حظيت بحضور جماهيري مميز على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية ...«الباشا» بطل كأس الملاك للبولو بد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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حقق فريق الباشا للبولو فوزاً مستحقاً على منافسه فريق الفيصل للبولو في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس الملاك للبولو 2023 وحظيت بحضور جماهيري مميز على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

جاءت المباراة النهائية جيدة المستوى وحظيت بمشاركة متميزة من فرق «الحبتور وايه ام والفيصل وهيسكث وذئاب دبي» تحت مسمى «الباشا والفيصل»، حيث ضم فريق الفيصل كلاً من: سلطان الفيصل وبترس بانكو وخافيير لوسيندا وجيجي البرتا، بينما ضم فريق الباشا: هاني جبشة ورجا أبو الجبين وتومي اريارتي وهوستو كونتينيو.

فوز

بادر فريق الباشا بإحراز أول أهداف اللقاء عن طريق تومي اريارتي، وفي الشوط الثاني أدرك فريق الفيصل التعادل بواسطة بترس بانكو منهياً الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي، واستمر الحال متعادلاً في الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع والأخير ينجح فريق الباشا في السيطرة على مجريات اللعب ويحرز هدفيه الثاني والثالث على التوالي ليؤكد أحقيته بالكأس.

عقب المباراة قام لوكاس تريميل المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتسليم الجوائز للفرق، وحصل هاني جبشة لاعب الباشا على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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