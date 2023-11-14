غدا.. تتويج الفائزين بالنسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبو ظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، يقام غداً الأربعاء بفندق قصر الإمارات بأبو ظبي، حفل النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تحتفي بإنجازات المرأة في الوطن العربي في المجال الرياضي.

ويشهد الحفل الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة لنسخة 2023، بإجمالي جوائز مليون و800 ألف درهم، في 10 فئات للمستويين الفردي والجماعي "الاتحادات والمؤسسات الرياضية".

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الترتيبات والتجهيزات للحفل الذي سيشهد العديد من الفقرات احتفاء بالمبدعات والمتوجات صاحبات الإنجازات الرياضية.

وتتنافس على الجائزة ضمن فئة أفضل رياضية عربية كل من، سارة سمير (مصر)، وجوليانا فؤاد (الأردن)، وسمر حمزة (مصر). وفي فئة أفضل رياضية إماراتية، تتنافس كل من فريدة عبد الله الظهوري (الرماية)، وصفية الصايغ (الدراجات الهوائية)، وروضة السركال (الشطرنج).

وضمت قائمة المرشحات لفئة أفضل رياضية بارالمبية، كلا من نورة خليفة الكتبي (الإمارات)، وفاطمة عمر (مصر)، وآية الله أيمن توفيق (مصر). وفي فئة أفضل رياضية ناشئة، تتنافس كل من شمس محمد (مصر)، ويارا خالد بن ثاني (البحرين)، ومريم عدنان آل علي (الإمارات).

وترشح عن فئة أفضل مدرب/مدربة كل من هشام إسماعيل عزت (مصر)، وسناء سمير المرداسي (تونس)، وعلاء الدين حسن كامل (مصر).

وفي فئة أفضل إعلامية، تتنافس كل من هبة حامد الصباغ (الأردن)، وأميرة جمال (مصر).

وعلى فئة أفضل أم رياضية، التي استحدثتها اللجنة المنظمة في الدورة الحالية، تتنافس كل من زعفرانة أحمد الحوسني (الإمارات)؛ والدة بطلتي الأولمبياد الخاص حمدة الحوسني (ألعاب القوى) ومريم الحوسني (بولينج)، وليليان نشأت توفيق (مصر)، والدة لاعبة الجمباز الإيقاعي فرح صدقي، وانتصار محمد السواحلي (السودان) والدة سلمى أنيس بطلة الأولمبياد الخاص في السباحة.

وفي جائزة الاتحادات والمؤسسات الرياضية، يتنافس على فئة أفضل فريق، كل من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وفريق نادي بني ياس للجوجيتسو، وفريق نادي الفجيرة للألعاب القتالية.

وفي فئة أفضل مبادرة إبداعية، تدور المنافسة بين كل من قرية الإمارات العالمية للقدرة، و"خطوات" لتشجيع رياضة الأطفال، والقيادة العامة لشرطة دبي.

ويشهد الحفل الإعلان عن جائزة الفائزة بشخصية العام الرياضية؛ الجائزة التي تُمنح من قبل لجنة التحكيم تقديراً للأداء المتميز والإسهام في الارتقاء بالرياضة النسائية في الوطن العربي.

وتجسد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة المساعي الرامية لتعزيز مكانة المرأة الرياضية العربية في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية باعتبارها أهم جائزة في الوطن العربي تحتفي باللاعبات صاحبات الإنجازات، وتحفز المبدعات في مختلف الرياضات لمزيد من البطولات وبلوغ منصات التتويج في ميادين التنافس الرياضية، وتعزز امتلاك روح المبادرة والإرادة والإصرار لتحقيق الأهداف المنشودة.

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