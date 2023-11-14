محمشد هيثم بطل «مجتمعية سباق نزوى»

المصدر: ‏متابعة - البيان

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فاز اللاعب محمد هيثم من فريق تورك للدراجات الهوائية، بالمركز الأول في الفئة المجتمعية بسباق نزوى الدراجات فردي عام لمسافة 99 كم، الذي أقيم يوم السبت الماضي، بمشاركة 114 دراجاً بمنطقة نزوى، بتنظم من اتحاد الإمارات للدراجات.

وعبّر زعل بن زعل مدير فريق تورك، عن نجاح المشاركة للفريق، وحصد المركز الأول، وقال إن النجاح ثمرة العمل الجماعي للاعبين.

يذكر أن فريق تورك فريق هواة مجتمعي إماراتي، تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً، والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق في تسجيل اسمه كمنافس في العديد من البطولات المحلية والخارجية.

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