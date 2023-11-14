الإماراتي راشد الظاهري يتألق ويحقق مركزاً في سباق ماكاو لفورمولا-4

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل البطل الإماراتي راشد الظاهري تألقه في عالم فورمولا-4، واحتل المركز الثالث في سباق ماكاو في الصين، بعدما تغلب على حالة الطقس المتقلبة.

وكان الظاهري الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا السباق أمام 23 سائقا آخرين يمتلكون خبرة جيدة بهذه السباقات.

ويتمتع الظاهري /15 عاما/ حاليا بخبرة جيدة حصل عليها من التدريب مع فريق "بريما" بدعم من "ياس هيت" ومشاركته في عدد من السباقات المهمة.

وذكر فريق "بريما" على موقعه الإلكتروني، أن الظاهري تغلب على الظروف الجوية القاسية لسباق ماكاو، وتقدم للمركز الثالث، ونافس بشدة على المركز الثاني رغم التحديات الأخرى في السباق مثل قرب الأسوار والحواجز، والسرعات العالية، وضيق طرق ماكاو، والمنافسة الشرسة.

وقال الظاهري: " إن حلبة ماكاو واحدة من أكثر المسارات تميزًا، لكننا مررنا بظروف طقس متغيرة في هذا السباق، وبشكل عام قمنا بعمل جيد جدًا ".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز