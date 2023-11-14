منتخبنا للكيك بوكسينغ جاهز لمونديال البرتغال

المصدر: دبي - البيان

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أكمل منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ تحضيراته واستعداداته التدريبية للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينغ، التي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر الجاري في مدينة البوفيرا بالبرتغال، تحت إشراف الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ، وذلك في إطار أجندة الاستحقاقات الدولية للمنتخبات الوطنية لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.

وكان منتخبنا الوطني قد دخل في معسكر تدريبي داخلي استمر لأكثر من شهر استعداداً للمشاركة الأولى في البطولة العالمية.

ومن المرتقب أن يغادر منتخبنا الوطني يوم غدٍ متوجهاً إلى البرتغال، وتضم البعثة علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيساً للبعثة، وعمر النعيمي المدير الفني، وجبريل أبو سنينه إداري المنتخب، بجانب اللاعبين: محمد عبدالعزيز التويزي وزن تحت 54 كجم، إبراهيم بلال وزن تحت 63.5 كجم، محمد كريمي وزن تحت 67 كجم، خالد مفيد وزن تحت 81 كجم.

وقال علي خوري: «تمثل مشاركة منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ في منافسات بطولة العالم للمحترفين الكبار التي ستقام في البرتغال، دلالة جديدة ومهمة على التطورات الكبيرة التي قطعتها اللعبة ، معرباً عن فخره بمشاركة المنتخب في المحفل العالمي الذي يجمع نخبة منتخبات،مضيفاً: «برغم مشاركتنا هي الأولى ، ولكن يحدونا الأمل لتقديم مستويات قوية وتنافسية في نزالات البطولة».

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