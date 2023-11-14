«سلة النصر» يحلق بصدارة الدوري

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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انتزع فريق النصر صدارة الدوري العام لكرة السلة للرجال بنهاية الدور الأول برصيد 12 نقطة، والعلامة الكاملة في 6 مباريات، بعد فوزه على الظفرة بنتيجة 77 - 43 في الجولة السابعة، التي شهدت أيضاً فوز الشارقة على مستضيفه البطائح 80 - 72، والوصل على مستضيفه الوحدة 104 - 78.

وبهذه النتائج، يحتل النصر المركز الأول بفوزه في 6 مباريات، ثم يأتي ثانياً حامل اللقب شباب الأهلي، برصيد 11 نقطة، بالفوز في 5 مباريات وخسارة واحدة من النصر، ثم الشارقة ثالثاً برصيد 10 نقاط، جمعها من 4 انتصارات على الوصل والظفرة والوحدة والبطائح، ونقطة الخسارة من شباب الأهلي والنصر، ثم الوصل رابعاً برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، والخسارة في مثلها، والبطائح خامساً برصيد 8 نقاط، من فوزين والخسارة في 4 مباريات، ثم الوحدة سادساً برصيد 7 نقاط، من فوز والخسارة في 5 مباريات، ثم الظفرة سابعاً برصيد 6 نقاط، ولم يحقق أي فوز.

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