25 مليوناً تابعوا «هايك آند فلاي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تابع أكثر من 25 مليون شخص، منافسات النسخة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي»، عبر موقع الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأقيمت البطولة التي توج بلقبها الإيطالي آرون دوروجاتي، من 3 إلى 11 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتوزعت منافساتها بين 5 مناطق من شاطئ الميناء السياحي بالجميرا، ثم جبلي ينس وجيس في رأس الخيمة، وجبل الفاية في الشارقة، وأخيراً منطقة حتا السياحية.

مكاسب

وحققت البطولة مكاسب ونجاحات مبهرة، سواء من عدة نواحٍ تنظيمية وفنية وجماهيرية، ولعل أبرزها الترويج للسياحة الرياضية، حيث حظيت البطولة بمشاركة عدد كبير من الطيارين، يمثلون 18 دولة حول العالم، إلى جانب مواطنين ومقيمين.

وأكد يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أن إضافة جولة خامسة في مدينة حتا السياحية، ضاعف النجاحات التي سبق تحقيقها، حيث تنوعت خلفية القفز والمناظر الجذابة، ما ساهم في تألق الطيارين، وجعلهم يستمتعون بالمنافسات.

وأكد محمد يوسف الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن أكثر من 25 مليون شخص تابع البطولة عن طريق موقع الاتحاد الدولي، وعلى شبكة التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز