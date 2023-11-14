نجاح كبير لبطولة البادل في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت بطولة البادل التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، نجاحاً كبيراً، ومنافسات قوية بين 43 فريقاً من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، من المشاركات في الدورة الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بهدف استقطاب المواهب الرياضية النسائية، ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين أوساط النساء من مختلف الجنسيات والأعمار، ويشارك فيها أكثر من 1000 لاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار، وتستمر منافساتها حتى 20 نوفمبر الجاري، وتتضمن 7 بطولات رياضية متنوعة، هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز.

وأقيمت منافسات البطولة في نادي جست بادل بميناء راشد، وتتنافس اللاعبات في بطولة البادل ضمن فئتين، هما فئة المواطنات وفئة المقيمات، وتقام المباريات وفق قوانين اتحاد الإمارات للبادل، وفازت بالمركز الأول في فئة المواطنات كل من ميرة الفلاسي، وشيخة الشامسي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفي المركز الثاني جاءت فاطمة البلوشي، وأسماء منتصر من جمارك دبي، وفي المركز الثالث حلت هبة سامي وسارة بشير من النيابة العامة بدبي.

وفي فئة المقيمات، فازت جيسيكا لوكاس، ومريم الهاشمي من جست بادل بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت سندس سالم، وحصة أهلي من هيئة الطرق والمواصلات، وحلت ميا ألفا، وهبة السيد من شرطة دبي في المركز الثالث.

برنامج

وتستمر فعاليات الدورة، حيث تتواصل منافسات بطولة الريشة الطائرة، التي تقام في نادي النصر الرياضي، وتستمر حتى يوم 16 نوفمبر، وتتضمن المنافسة في فئتي المواطنات والمقيمات، ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومترات في مضمار ميدان، الجمعة المقبل ، ويتضمن التنافس في فئتين، هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، تليه منافسات بطولة الرماية التي تقام في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، يوم السبت 18 نوفمبر، على أن تقام بطولة تحدي الحواجز في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز، يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة يوم الاثنين 20 نوفمبر، في جزيرة نخلة ديرة، وتتنافس فيه المشاركات ضمن ثلاث فئات، هي فئة المواطنات لمسافة 20 كيلومتراً، وفئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً، والفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً.

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية، حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات، دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

ويتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة، بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

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