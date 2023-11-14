شباب الأهلي يسيطر على سباق المضمار للدراجات

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم اتحاد الدراجات سباق الدوري المحلي للمضمار، أول من أمس، بمضمار زايد بالشارقة، وشهد السباق مشاركة 6 أندية، وأكثر من 60 متسابقاً في مختلف التخصصات، ونجح دراجو فريق شباب الأهلي بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في سباقات السرعة والتمبو.

حضر المنافسات منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد الدكتور، وعدد كبير من مسؤولي الأندية.

ونجح دراجو شباب الأهلي خالد معيوف، وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري، بالفوز بالمركز الثلاثة الأولى على الترتيب، في سباق 200 متر سرعة للكبار، كما فاز ثلاثي شباب الأهلي جابر المنصوري وسيف معيوف، ووليد النقبي، بالمركز الثلاثة الأولى في سباق تمبو، كبار، والذي يعتمد على جمع النقاط، أما سباق سكراتش كبار، فشهد فوز محمد بن منصوري من شباب الأهلي بالمركز الأول، وزميله في الفريق خالد معيوف بالمركز الثاني، ثم محمد المطيوعي من نادي أبوظبي بالمركز الثالث.

وفي سباقات الشباب، فاز دراج نادي الشارقة المتميز على أحمد ناصيرائي بالمركز الأول في سباق السرعة 200 متر، وحل خليفة حسين من شباب الأهلي في المركز الثاني، وحارب المرزوقي من نادي أبوظبي بالمركز الثالث، أما سباق تمبو شباب، فشهد فوز حارب المرزوقي من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وعلي أحمد ناصيرائي بالمركز الثاني، وعلي الزعابي من شباب الأهلي ثالثاً.

وفي نهاية السباقات، قام منصور بوعصيبه، وياسر الدوخي، بتكريم الفائزين بالسباقات.

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