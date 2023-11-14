«دي بي ورلد العالمية» للغولف تنطلق الخميس

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق بعد غدٍ الخميس، بملعب الأرض في عقارات الجميرا للغولفب، بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للغولف، خاتمة الجولات الأوروبية، بمشاركة 50 لاعباً الأعلى تصنيفاً في جولة «السباق إلى دبي». وتشتعل المنافسات بمشاركة عدد من لاعبي الفريق الأوروبي الفائز في كأس رايدر 2023، منهم مات فيتزباتريك، تومي فليتوود، تيريل هاتون، نيكولاي هوجارد، فيكتور هوفلاند، روبرت ماكنتاير، روري ماكلروي وجون رام.

وتستضيف البطولة، يوم الجمعة المقبل نهائيات جولة G4D، التي تجمع نخبة من أبرز لاعبي الغولف أصحاب الهمم المصنفين عالمياً. ويقام اليوم المخصص للسيدات، السبت المقبل.

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