«تحدي دبي للياقة».. فعاليات مبتكرة ومغامرات استثنائية في الأسبوع الثالث

المصدر: دبي - البيان

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يواصل تحدي دبي للياقة البدنية استقطاب آلاف المشاركين من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوار، ويشهد أسبوعه الثالث فعاليات مبتكرة، ومغامرات استثنائية، وأنشطة في جميع أنحاء المدينة وفي 3 قرى للياقة البدنية و22 مركزاً للياقة البدنية.

وتبرز في الأسبوع مغامرة «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً»، يوم السبت المقبل في سد حتا وبرعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهي متاحة لجميع الفئات العمرية، وتتوافر خدمة نقل مجانية بالحافلات من دبي إلى حتا ثم العودة إلى دبي، ويقام في اليوم نفسه سباق ترايثلون في أورا سكاي بوول على ارتفاع 200 متر، وتحديداً في الطابق 50 من برج النخلة، ويبدأ المشاركون بجولة بطول 3 كم على آلة تجديف ثابتة، قبل إتمام دورة لمسافة 3 كم على دراجة ثابتة، ويختتم بالسباحة دائرياً لمسافة 250 متراً، ويحصل كل مشارك على ميدالية وقميص رياضي وقبعة سباحة، وتقام تحديات سبينيس دبي 92 للدراجات الهوائية الأحد المقبل، في إطار الاستعداد للمنافسات النهائية.

ويقدم كأس دبي للبادل منافسات مجتمعية مفتوحة للاعبين المبتدئين والمحترفين وجلسات تدريب مجانية.

وتشهد قرى اللياقة البدنية الثلاث في كايت بيتش، وحديقة مشرف، وون سنترال مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية والحصص والفعاليات طوال فترة التحدي.

وتضم قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة منطقة رفع الأثقال وركوب الدراجات الثابتة من ميرا للتطوير العقاري ويتم تنظيم مجموعة من حصص التجديف والدراجات الهوائية الثابتة إضافة إلى قاعة ألعاب رياضية في الهواء الطلق، كما توجد منطقة سيغنا للجمباز، وتضم منطقة دي بي ورلد للرياضة أنشطة ثلاثية الأبعاد في الألعاب الإلكترونية، وميني غولف.

ويعد مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية برعاية هيئة الطرق والمواصلات المكان المثالي لعشاق ركوب الدراجات من جميع الأعمار والمستويات.

من ناحية أخرى، توفر مراكز اللياقة البدنية أنشطة رياضية يومية تشمل الزومبا والترامبولين والملاكمة، وجلسات اليوغا وأنشطة أخرى مثل مباريات الملاكمة، ومنها مركز «ذا بييتش» في جميرا بيتش ريزيدنس ومركز شاطئ جزر دبي للياقة البدنية من نخيل، ومركز اللياقة في منطقة مركز دبي المالي العالمي، وبلوواترز للياقة، ودانوب سبورتس وورلد، ودبي مارينا مول للياقة وتشامبس سبوترس، ووادي حتا للياقة.

ويقدم مركز اللياقة بنادي زعبيل للسيدات العديد من الأنشطة وحصص اللياقة المجانية للسيدات، وينظم مركز سيتي ووك للياقة مجموعة متنوعة من الأنشطة، ويقدم مركز دبي للعلاج الطبيعي تمارين لأصحاب الهمم مجاناً.

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