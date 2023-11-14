283 لاعباً في «عربية الجودو للشباب»

المصدر: الفجيرة - البيان

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يبدأ اليوم وصول وفود المنتخبات المشاركة في البطولة العربية للأندية لفرق فئات الشباب والشابات والأشبال للجودو، والتي تقام بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو وإشراف الاتحاد العربي للعبة. ويشارك في البطولة 283 لاعباً ولاعبة من 26 نادياً من الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، والعراق، وليبيا، واليمن منها 7 أندية من الإمارات، هي الفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان، والشارقة، وكلباء، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والإمارات.

وأكمل نادي الفجيرة للفنون القتالية واللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور أحمد الزيودي الاستعدادات لانطلاقة البطولة وتبدأ المنافسات يوم الجمعة المقبل، بمواجهات فردي الأشبال، وتقام في اليوم التالي منافسات فردي الشباب والشابات.

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