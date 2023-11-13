لأول مرة بصورة متزامنة في أبوظبي ودبي..«تحدي جامعة خليفة للدراجات الهوائية» ينطلق فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وجامعة خليفة عن تنظيم النسخة الثالثة من «تحدي جامعة خليفة للدراجات الهوائية»، في 3 فبراير 2024، والذي ينطلق لأول مرة بصورة متزامنة في أبوظبي ودبي، من خلال مجموعتين، وصولاً إلى قمة جبل حفيت في مدينة العين.

وتنطلق مجموعة أبوظبي من أمام حرم جامعة خليفة، وتنطلق مجموعة دبي من ميدان القدرة للدراجات الهوائية، بمشاركة متوقعة لأكثر من 1000 دراج.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة «تعكس شراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية الجهود المستمرة نحو تحقيق التنمية المستدامة، بتشجيع الأفراد على تبني أساليب حياتية أكثر صحة ونشاطاً، ما يسهم في تحسين صحتهم وتعزيز السعادة والإيجابية».

وأوضح: «نسعى لتحقيق التميز على المستوى الأكاديميين والبحثي، وفي المجالات الأخرى؛ إيماناً منا بقدرات الشباب وضرورة تمكينهم في جميع الميادين لتحقيق أقصى إمكاناتهم، فإننا نحرص من خلال هذا التحدي، على إتاحة الفرصة للشباب لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ومواصلة تطوير أنفسهم».

وأكد الحمادي أن تحدي خليفة للدراجات الهوائية ليس مجرد فعالية رياضية، ولكنه مظاهر للتطوير المستدام التي تتماشى مع التزامنا بتعزيز أنماط حياة مستدامة تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.

وقال النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية «التحدي يستهدف زيادة الوعي بأهمية قيادة الدراجات لجميع أفراد المجتمع سواء كونها رياضة أو وسيلة للتنقل، حيث تعود بالفائدة على أفراد المجتمع وتسهم في الحفاظ على نمط حياة صحي وأيضاً المحافظة على البيئة».

وأضاف: «يحرص النادي على إقامة هذه التحديات والفعاليات المجتمعية لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية مثالية لركوب الدراجات، وسط إمكانيات هائلة وبنية تحتية تم توفيرها لزيادة ممارسي اللعبة»، مؤكداً حرص النادي على دعم هذه المبادرات وتطويرها.

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