بمشاركة 226 متسابقاً موزعين على 37 قارباً..«ريل» السعودي بطل دولية الفجيرة لصيد الأسماك

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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توج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أبطال دولية الفجيرة العاشرة لصيد الأسماك، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بكورنيش الإمارة، ونظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 226 متسابقاً موزعين على 37 قارباً، واختتمت الأحد.

وحضر الفعاليات أحمد إبراهيم المدير التنفيذي للنادي البحري بالفجيرة.

وتمكن فريق «ريل» من المملكة العربية السعودية، بقيادة زياد سليمان، من نيل المركز الأول، وضمان التأهل لنهائيات بطولة العالم التي تستضيفها كوستاريكا خلال العام المقبل، بعد حصوله على 1066 نقطة، وحل ثانياً «تيم جلانجر» بقيادة الأمريكي لوك، ونال 1022 نقطة، وفي المركزين الثالث والرابع، جاء «تربيل» من الإمارات، وشرطة دبي برصيد 100 نقطة، وشهدت البطولة مشاركة أول فريق نسائي إماراتي، بقيادة لمياء علي محمد، التي قادت فريق «الناموس» إلى حصد لقب مسابقة السيدات، بعد الحصول على 428 نقطة، وعلى مستوى الشباب، جاء في المركز الأول طارق درباس، يليه آدم نبيل درباس، وفي فئة الناشئين، جاءت زابيلا جوتس أولاً، يليها سيف عمر، وفارس درباس ثالثاً.

وضمن الجوائز الفردية، نال فريق سوبر باندا لقب أكبر سمكة تونة وزن 12.4 كغم، وحصد فريق سوبر ستيش جائزة أكبر سمكة دورادو بوزن 15.2 كغم، ونال فريق ميهاب من الإمارات جائزة أكبر بركودا بوزن 12.4.

إشادة

من جانبه، أكد أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، رئيس اللجنة المنظمة، نجاح دولية الفجيرة بشهادة كل من شارك في الحدث، لافتاً إلى أن جاهزية وخبرة العاملين بالنادي البحري، ساهمت في إخراج البطولة في أبهى حلة، موجهاً الشكر للشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي لحضوره اليوم الختامي وتتويج الأبطال، وتمنى إبراهيم التوفيق لفريق ريل السعودي، المشارك في نهائيات مونديال صيد الأسماك في كوستاريكا.

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