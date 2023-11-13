استضافهما اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية..ختام ناجح لبطولتي الإمارات «الدولية» و«البارالمبية» للتزلج

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح بطولتي الإمارات الدولية للتزلج المتعرج وبطولات الإمارات الدولية البارالمبية للتزلج المتعرج اللتين استضافهما اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، بالتعاون مع سكي دبي ومجلس دبي الرياضي، في الفترة من 6 - 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 متسابقاً من 18 دولة، من بينهم خمسة رياضيين إماراتيين من المنتخب الوطني لدولة الإمارات.

وقال هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: «تفتخر دولة الإمارات بأبطالها، الذين يُثبتون باستمرار كفاءتهم في الرياضات الشتوية، حيث دخلوا قائمة أفضل 10 رياضيين من بين 48 مشاركاً، وسنواصل دعمنا الفني والإداري لهم باستمرار طوال هذه المسيرة الرياضية الوطنية، فقد نجحنا منذ عام 2021 بترسيخ مكانة الرياضات الشتوية وغيرها في دولة الإمارات ونفتخر بجميع الإنجازات التي حققناها ونتطلع إلى تحقيق المزيد».

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