الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر يعتمد أول مركز للمحترفين في الإمارات

المصدر: وام

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اعتمد الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر للمحترفين (WPBSA)، أكاديمية "كيو سبورتس" في أبوظبي، كأول مركز تأهيل في الإمارات والشرق الأوسط، لإدراج اللاعبين في الترتيب العام للمحترفين في العالم.

وتنظم الأكاديمية، برعاية اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، 3 بطولات في يناير المقبل للاعبي النخبة في المنطقة، بهدف تأهيلهم للانضمام إلى الترتيب العام للمحترفين.

وأوضح محمد شهاب قائد منتخب الإمارات للسنوكر، والمسؤول عن الأكاديمية، أن هذا الاعتماد من الاتحاد الدولي تطلب العمل لمدة 5 سنوات لتنفيذ المعايير العالمية المطلوبة على المستويين الفني والتنظيمي.

وقال: "مع التطور الكبير في المستوى الفني للسنوكر محليا وعربيا، كان لابد من وجود مركز معتمد من الاتحاد الدولي يساعد اللاعبين على الارتقاء بالتصنيف العالمي والانضمام لترتيب المحترفين، خاصة مع عدم وجود أي مركز معتمد من الاتحاد الدولي بالمنطقة... بذل اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر جهوداً كبيرة للحصول على هذا الاعتماد، ووضعه على خريطة المحترفين العالمية".

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