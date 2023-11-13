للمرة الثامنة.. ديوكوفيتش يضمن صدارة التصنيف العالمي حتى نهاية 2023

المصدر: وكالات

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تغلب نوفاك ديوكوفيتش في النهاية على الدنمركي هولجر رونه، الذي يخوض البطولة الختامية لموسم تنس الرجال لأول مرة، 7-6 و6-7 و6-3 في مباراته الافتتاحية بالبطولة ليضمن صدارة التصنيف العالمي حتى نهاية العام للمرة الثامنة ويمدد رقمه القياسي أمس الأحد.

وبذل اللاعب الصربي البالغ عمره 36 عاها قصارى جهده في بعض فترات المباراة، حيث أطلق رونه بعض الضربات القوية أمام جمهور غفير في تورينو.

لكن بعد شوط فاصل سيء على غير العادة في المجموعة الثانية، استغل ديوكوفيتش خبرته وبدأ سعيه للحصول على لقبه السابع للبطولة الختامية في رقم قياسي آخر.

وفي وقت سابق من اليوم الافتتاحي، حقق يانيك سينر بداية رائعة أمام جماهير بلاده بفوزه على ستيفانوس تيتيباس 6-4 و6-4 في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخضراء، وسيلتقي ديوكوفيتش مع سينر غدا الثلاثاء.

وأنهى الفوز 19 على التوالي لديوكوفيتش أي فرصة للإسباني كارلوس ألكاراز في تجاوزه في التصنيف العالمي هذا الأسبوع.

وأثارت المجموعة الأولى القوية حماس الجماهير، حيث حسمها ديوكوفيتش بشوط فاصل.

لكن رونه البالغ عمره 20 عاما، والذي فاز في مباراتين بين أول أربع بينهما، لم يتراجع وعزز قوته ليفرض شوطا فاصلا في المجموعة الثانية حسمه في النهاية لصالحه.

* كسر إرسال مبكر

كسر ديوكوفيتش إرسال منافسه في وقت مبكر من المجموعة الحاسمة لكنه تنازل عن أفضليته بعد ذلك بسبب شوط سيء والإرسال بحوذته وحطم مضربين خلال تبادل الملعب.

وتردد رونه مرة أخرى عندما كانت النتيجة 2-3 حيث فقد تركيزه وبدأ في الصراخ تجاه مدربه بوريس بيكر.

لكن في هذه المرة لم تكن هناك عودة في المباراة، حيث حسم ديوكوفيتش الفوز بسهولة.

وقال ديوكوفيتش، الذي حقق الآن رقما قياسيا بفوزه 18 مقابل هزيمة واحدة في مباراته الافتتاحية بالبطولة، "لقد تطلب الفوز بذل كل شيء. في الشوط الأول كان يُطلق ضربات قوية وكنت أعلم أنها ستكون ليلة صعبة.

"لقد لعب بشكل رائع وقدمت أنا كذلك أداء رائعا في بعض اللحظات. لقد كان فوزا مؤثرا وعاطفيا عندما علمت أنني سأنتزع صدارة التصنيف العالمي".

وأسعد سينر المصنف الرابع عالميا، الذي تأهل لأول مرة إلى البطولة الختامية للموسم بعد مشاركته العام الماضي كبديل، الجماهير الإيطالية بعرض رائع.

وكانت ضربات إرسال سينر رائعة طوال المباراة وكذلك ضرباته الأرضية جاءت قوية للغاية واحتاج لكسر إرسال منافسه مرة واحدة في كل مجموعة ليحقق فوز روتينيا.

وقال سينر البالغ عمره 22 عاما "لقد مر أسبوع طويل قبل المجيء إلى هنا وكنت متحمسا لدخول الملعب أخيرا. كنت أعلم أن الأمر سيكون صعبا ولكني أعتقد أنني أجبت على الأسئلة بشكل جيد حقا.

"إنه أسبوع مميز، إنه شعور لا يصدق باللعب هنا مع إغلاق السقف ووجود الجماهير".

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