نجاح كبير لتحدي دبي للدراجات الهوائية بمشاركة 35 ألف دراج

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وإبرازها واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة، حظيت منافسات الدورة الرابعة من تحدي دبي للدراجات الهوائية، إحدى أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة بنجاح كبير أمس، بمشاركة أكثر من 35.000 دراج من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوار، قطعوا معاً مسافة تزيد على 546.000 كيلومتراً، عبر مسارين مختلفين بين أبرز وأشهر المعالم في دبي في تجربة متميزة بين أبرز وأشهر المعالم التي تتميز بها دبي على شارع الشيخ زايد الذي تحول إلى مسار عملاق للدراجات الهوائية، ما عزز مكانة الفعالية أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في دبي والمنطقة.

وأقيم الحدث برعاية مجموعة «دي بي ورلد» وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي. وانطلق الدراجون في أجواء متميزة عبر مسارين، الأول على شارع الشيخ زايد بطول 12 كيلومتراً، والثاني «العائلي» بطول 4 كيلومترات في وسط المدينة مروراً ببعض المعالم الأكثر شهرة في دبي، ومن ذلك متحف المستقبل وقناة دبي المائية وبرج خليفة ودبي مول.

فخر

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: فخورون بما حققناه في تحدي دبي للدراجات الهوائية، أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، والذي يجمع الآلاف من السكان والزوار كل عام في عرض رائع للوحدة المجتمعية، بهدف تعزيز الصحة الجماعية واللياقة البدنية، وتبرز المشاركة الكبيرة في الحدث روح مجتمعنا والتزامه بنمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، ويذكرنا التحدي بقوة العمل الجماعي في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً وصحة للجميع.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أكد تحدي دبي للدراجات الهوائية مجدداً التزام دبي تعزيز نمط الحياة الصحية لسكانها وزوارها وحرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة رياضية صحية ومستدامة، وإتاحة الفرصة أمام كل مقيم وزائر في المدينة لممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة المتنوعة وتحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف أكثر إيجابية واعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وأسعدتنا المشاركة الواسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والذين حرصوا على رسم أجمل لوحة رياضية في أجمل شارع بدبي.

وأضاف: شكراً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على إطلاق سموه هذه المبادرة الرائدة التي نفتخر بها ونعدها أجمل هدية لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، لنشر الوعي بأهمية الرياضة وتبني أسلوب حياة صحي.

إسعاف دبي

وقال مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن مشاركة الآلاف في الحدث تبرز نجاح الفعالية، وتأثيرها الإيجابي في تعزيز مكانة دبي وجهة رياضية متميزة.

وأضاف: أدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف دوراً حيوياً في تأمين الفعالية بمعايير عالية، ووفرت 30 من الطواقم الطبية المتخصصة و17 نقطة إسعافية و10 مركبات إسعاف تخصصية تضم وحدة العناية بالقلب ووحدة أصحاب الهمم وحافلة الدعم الميداني، و4 سيارات مستجيب أول دفع رباعي، لضمان الرعاية الطبية والإسعافية على طول مسارات التحدي.

وشاركت شرطة دبي في موكب سيارات رياضية فخمة قبل الفعالية، كما شارك دراجون على متن دراجات هوائية فريدة ، ما أضفى أجواء من المرح على الحدث الجماهيري، إلى جانب مشاركة شخصيتي «مدهش» و«دانة» الشهيرتين في المسار العائلي. وأظهر المشاركون إبداعهم وتميزهم بتزيين دراجاتهم .

الجدير بالذكر أن تحدي دبي للدراجات الهوائية أقيم بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، وبرعاية مجموعة «دي بي ورلد»، و«أڤيڤ»، وتطبيق بلو، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وإعمار، إضافة إلى الشركاء الرسميين: صن أند ساند سبورتس، ودبي الجنوب، وطيران الإمارات، وماي دبي، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN؛ والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات.

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