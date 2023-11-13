22 نجماً في السجل الذهبي لجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرّم سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، خلال حفل الجائزة الذي أقيم مع ختام فعاليات النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أُقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وضم السجل الذهبي لجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، 22 نجماً وشخصية وأكاديمية تم تكريمهم، تقديراً لعطائهم للعبة في العام 2023، على رأسهم الأبطال والأكاديميات الأعلى تصنيفاً على المستويات المحلية والقارية والدولية.

وحضر مراسم التتويج، كل من عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عبد الرحمن العويس، رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفهد والشامسي، الأمين العام للاتحاد، وممثلو أكاديميات الجوجيتسو المحلية والعالمية، وسفارات الدول المشاركة في البطولة العالمية، والرعاة والشركاء الاستراتيجيين لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

شكر

وتقدم عبد المنعم الهاشمي، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه اللامحدود لمسيرة الرياضة والرياضيين، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وإلى سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، على تشريفه حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو وتتويج الفائزين، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات لرياضة الجوجيتسو الإماراتية، لم يكن ليرى النور لولا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وقال إنّ الجائزة تقدير مثالي من عاصمة الجوجيتسو لأصحاب الإنجازات محلياً وعالمياً، وتسلط الضوء على أداء اللاعبين وإنجازاتهم وتصنيفهم على مدى موسم كامل، وبالتالي، فهي تقيّم آلاف اللاعبين الذين يشاركون في البطولات التي ينظمها الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، خلال الموسم، في مختلف عواصم العالم، والذين يبذلون أقصى طاقاتهم لاعتلاء منصات التتويج، وتعزيز رصيدهم من النقاط التصنيفية.

جهود استثنائية

وأوضح الهاشمي، أن الفوز بإحدى فئات الجائزة ليس سهل المنال، كونه يتطلب من اللاعبين جهوداً استثنائية، واستمرارية بالمشاركات في البطولات الدولية، وتحدٍ حقيقي يقود إلى التفوق على مجموعة من أبرع المنافسين طوال موسم كامل، وعبر عدد من البطولات المحلية والقارية والعالمية، وقال: نفخر بتقديم أفضل منصة لأبطال العالم، وفخرنا مضاعف بالوجود اللافت لأبناء وبنات الوطن على منصة الجائزة، نظير ما قدموه خلال هذا الموسم الاستثنائي.

تكريم مميز

وشهد حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، تكريماً مميزاً لرائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، بدرع أكثر شخصية مؤثرة في الجوجيتسو لعام 2023، تقديراً لدوره في الترويج لرياضة الجوجيتسو، وتسطيره إنجازاً استثنائياً يعكس دور الرياضة كحافز يلهم الرياضيين لخوض أبعاد وآفاق جديدة. وقدم النيادي، إلى سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، هدية تذكارية، عبارة عن حزام الجوجيتسو الخاص به، والذي ارتداه أثناء ممارسته الجوجيتسو في الفضاء، كتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل لأبناء الوطن لتحقيق الإنجازات الاستثنائية.

ونجح النيادي، في كتابة فصل جديد من فصول الإنجازات التاريخية لدولة الإمارات ورياضة الجوجيتسو، كأول رائد فضاء يمارس رياضة الجوجيتسو خلال مهمته الفضائية، كما لم يدخر جهداً لإبراز قيم الرياضة في تعزيز مهارات الانضباط والتركيز، والإعداد لمهمته التاريخية في استكشاف الفضاء، والتكيف مع مختلف الظروف وانعدام الجاذبية، ما شكل مصدر إلهام للأبطال الذين ساروا على طريق النجاح، وسعوا وراء المجد خلال عام كامل من التحديات والبطولات في مختلف أنحاء العالم.

وتم تقديم درع سفير رياضة الإنجازات إلى الفنان حسين الجسمي، الذي شكل بأدائه مفاجأة حفل الافتتاح المبهر لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث أنشد أوبريت «أبوظبي منبع البطولات»، الذي تضمن أعذب الكلمات في حب القيادة ووطن الإنجازات، وحظي بتفاعل غير مسبوق من الجماهير، لاسيما أنه أبرز الموروث التراثي المميز لدولة الإمارات، والعاصمة أبوظبي.

الأفضل محلياً

وفاز سعيد الكبيسي، بجائزة أفضل لاعب إماراتي لفئة الحزام البنفسجي، وميثاء شريم، بجائزة أفضل لاعبة إماراتية لنفس فئة الحزام، وسلطان الحوسني، بلقب أفضل لاعب إماراتي، لفئة الحزام البني، ووديمة اليافعي، بجائزة أفضل لاعبة إماراتية للحزام البني/ الأسود، ونال هيثم حناوي، جائزة أفضل لاعب إماراتي للحزام الأسود لفئة الأساتذة، وحصد زايد الكثيري، جائزة أفضل لاعب إماراتي لفئة الحزام الأسود في فئة المحترفين.

سيطرة إماراتية

وعلى صعيد جوائز الأكاديميات الأفضل محلياً ودولياً، سيطرت أكاديمية «A.F.N.T» على جوائز الأندية والأكاديميات، ونالت جوائز أفضل نادي إماراتي للجوجيتسو، وأفضل أكاديمية دولية لفئة المحترفين، وأفضل أكاديمية دولية لفئة الأساتذة، بينما ذهبت جائزة أفضل أكاديمية دولية في فئة الناشئين، إلى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وكانت جائزة أفضل أكاديمية دولية لفئة الهواة، من نصيب «غرايسي بارا إنترناشيونال»، فيما نال الاتحاد التايلاندي للجوجيتسو، جائزة أفضل اتحاد آسيوي للجوجيتسو.

الأفضل دولياً

وعلى مستوى الجوائز الدولية لأفضل اللاعبين، فاز زايد الكثيري، بجائزة أفضل لاعب آسيوي، وكاتويسيا ياسميرا دياز، بجائزة الأفضل في أفريقيا، ونيكي لويد غريفيث «أوقيانوسيا»، ماجدالينا لوسكا «أوروبا»، أليكسا يانس «أمريكا الوسطى والشمالية»، إنغريد سوزا «أمريكا الجنوبية».

وعلى مستوى اللاعبين الأفضل على الإطلاق في 2023، فاز جيفرسون ألفيس جوتيو، بجائزة أفضل لاعب صاعد، وتياجو ماركيز، بجائزة الأفضل من فئة الأساتذة، وهبت إنغريد سوزا، الأفضل في الحزام بني / أسود، وليوناردو ماريو بجائزة الحزام الأسود.

تقدير

وقال سلطان الحوسني: الحصول على جائزة أفضل لاعب إماراتي بفئة الحزام البني، خير تقدير لمسيرتي في هذه الرياضة، وشهادة اعتز بها كثيراً، ولابد من الإشادة بالدعم الذي قدمه لي اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والزملاء والمدربون والأسرة.

وقالت إنغريد سوزا: أتقدم بالشكر إلى أبوظبي، واتحاد الإمارات للجوجيتسو، على التكريم الذي يشكل حافزاً كبيراً لتقديم الأفضل، والمواظبة على اكتساب مهارات جديدة، ومواصلة التطور.

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