«إي سي ميلان» يفتتح مقراً جديداً في دبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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أعلن نادي «إي سي ميلان»، أمس، عن افتتاح مقره الجديد في دبي، تحت مسمى «كازا ميلان دبي»، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون علامة فارقة ضمن خطط النادي التوسعية الاستراتيجية على مستوى العالم، ودلالة على مرحلة جديدة من التطور تحت إدارة ريد بيرد كابيتال.

وافتتح معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، المقر الجديد الذي يقع في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي، بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، وبطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، وجورجيو فورلاني، الرئيس التنفيذي لنادي إي سي ميلان، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي ،واللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم إي سي ميلان.

ويعزز «كازا ميلان دبي»، علاقات التعاون بين النادي الإيطالي وشركائه الحاليين، وفي مقدمتهم طيران الإمارات «الشريك الرئيسي، والشريك منذ عام 2007»، وسيرو «الشريك الفندقي الرسمي»، وسيكون همزة الوصل بين «الروسونيري» وجماهيره في المنطقة.

ويجعل المقر الجديد للميلان في دبي أول نادي كرة قدم إيطالي يفتتح مقراً له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يساعد النادي على تعزيز قاعدة المشجعين، والتي تبلغ أكثر من 35 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعتبر نادي كرة القدم الإيطالي الأكثر دعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسهم في بناء الجسور لتنمية علاقات جديدة في هذا السوق الاستراتيجي.

وقال جورجيو فورلاني، الرئيس التنفيذي لنادي إي سي ميلان معلقاً على هذا الحدث: «يمثل كازا ميلان دبي التزامنا بالنمو العالمي للنادي، وإيماننا القوي بإمكانات السوق في منطقة الشرق الأوسط، مقرنا الجديد ليس مجرد مكان فقط، بل دليل على طموح نادي إي سي ميلان لتعزيز مجتمع كرة قدم أقوى وأكثر عالمية، ليوحد القلوب والعقول في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه أن يكون كازا ميلان دبي بمثابة بيتنا الثاني، وهو المكان الذي ستستمر فيه قيمنا وشغفنا بكرة القدم في الازدهار، فخورون بتعزيز تواجدنا في سوق رئيسية للنادي، لنستمر في تمتين علاقتنا مع شركائنا، بما في ذلك طيران الإمارات، التي تقف إلى جانبنا منذ 15 عاماً، في واحدة من أبرز الشراكات التي تتميز بالاحترام المتبادل، وطول مدتها في كرة القدم العالمية، الأمر الذي يعزز من شراكتنا ويجعلها أكثر فاعلية».

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