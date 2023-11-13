ختام بطولة «الإمارات للموتوسيرف» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اختتمت مساء أول من أمس، المنافسة القوية لثالث جولات بطولة الإمارات للموتوسيرف، التي أقيمت في منطقة القناة بأبوظبي، بمشاركة متميزة لأكثر من 50 متسابقاً في خمس فئات للبطولة، ووسط أجواء جماهيرية مبهرة.

جاءت النتائج قوية في كل فئات البطولة، حيث حقق الإماراتي عبيد محمد الهاملي المركز الأول في فئة الرووكي، وفي فئة الجونيور حقق المركز الأول الكويتي حمد الحداد.

وفي فئة السيدات حلت في المركز الأول ليندا لوكشايدر من التشيك، وفي فئة الماستر حل في المركز الأول أليكس لوكشايدر من التشيك، وفي فئة التشالنجر حل في المركز الأول مبارك الفضل من الكويت.

تَوج الفائزين خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، وأحمد الطاهر، مشرف عام السباق، وسامي توفيق، ممثل القناة.

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