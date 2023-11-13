بداية قوية لبني ياس وشباب الأهلي والجزيرة والوصل في دوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بدأ بني ياس بنجاح، حملة الدفاع عن درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، والذي توج به الموسم الماضي، بالفوز على ضيفه حتا 3 - 0، وبنتائج أشواط 25 - 17 و25 - 20 و25 - 20، في مباراتهما ضمن الجولة الأولى لنسخة المسابقة للموسم الجاري.

فيما كشف شباب الأهلي، بطل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، أولى بطولات الكرة الطائرة للرجال هذا الموسم، عن عزيمة قوية للمنافسة على درع الدوري، بالفوز على ضيفه عجمان 3 - 0، وبنتائج أشواط 25 - 15 و25 - 22 و25 - 22.

وأبدى الجزيرة، عزمه على المنافسة على الدرع أيضاً، بالفوز على ضيفه النصر 3 - 0، في الجولة الأولى للدوري مساء أول من أمس، وبنتائج أشواط 25 - 17 و25 - 23 و25 - 23.

في حين، سقط العين على أرضه أمام ضيفه الوصل 2 - 3، وبنتائج أشواط 24 - 25 و25 - 21 و25 - 22 و16 - 25 و10 - 15.

وتقام الجولة الثانية من دوري الطائرة السبت المقبل، ويلتقي فيها بني ياس مع شباب الأهلي، وحتا مع النصر، وعجمان مع العين، والوصل مع الجزيرة.

من ناحية أخرى، أسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات عن فوز الشارقة الرياضي للمرأة على أبوظبي سبايكرز 3 - 0، وبالنتيجة نفسها، الوصل على وايلد كاتس، والجامعة الأمريكية على ايليت، وأكاديمية ايبك على إي ليت، نادي أبوظبي للكرة الطائرة على الشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية 3 - 1، فيما خسر أسبيريا أمام أكاديمية فاطمة بنت مبارك 3 - 0.

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