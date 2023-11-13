شباب الأهلي بالسوبر «الإماراتي - السعودي» لكرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن اتحاد كرة اليد الإماراتي، أن نادي شباب الأهلي، سيكون ممثلاً لكرة اليد الإماراتية، في النسخة الأولى من «كأس السوبر الإماراتي - السعودي»، المقرر إقامتها 22 فبراير المقبل بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.

وقال اتحاد اليد في بيان : «يشارك شباب الأهلي في البطولة، بوصفه وصيفاً لبطل كأس السوبر الإماراتي للموسم الرياضي 2023 - 2024، على أن يواجه شباب الأهلي في النسخة الأولى بطل كأس السوبر السعودي الذي لم يتحدد بعد».

احتفالية مصغرة

وكان اتحادا كرة اليد في البلدين وقعا اتفاقية التعاون والإعلان عن بطولة السوبر والتي تولى توقيعها كل من رئيس الاتحادين السعودي والعربي فاضل بن علي النمر، ورئيس الاتحاد الإماراتي نبيل عاشور في احتفالية مصغرة أقيمت بين شوطي نهائي «كأس الإمارات» بين الشارقة والجزيرة على صالة نادي النصر، وذلك «منذ توقيع الاتفاقية مارس الماضي مع الجانب السعودي، وضع كلا الاتحادين نصب أعينهما على أن تكون انطلاقة النسخة الأولى من كأس السوبر في 2023، لتنضم بذلك إلى الروزنامة الرسمية لاتحاد البلدين».

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