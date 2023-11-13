الإيطالي دوروجاتي بطلاً للنسخة الثانية من «هايك آند فلاي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت بطولة «هايك آند فلاي»، أول من أمس، بتتويج الإيطالي آرون دوروجاتي بطلاً للنسخة الثانية، بعد فوزه بـ4 جولات، منها الجولة الأخيرة «الخامسة» التي أقيمت على جبال حتا، وتصدره الترتيب العام.

وحصل السويسري لارس ميرسيتيتر على المركز الثاني في الترتيب العام، ثم مواطنه نيكولا هرنجر على المركز الثالث، وجاء الفرنسي ريمي موبيه رابعاً، ثم مواطنه دايمن لاكاز خامساً، وعلى صعيد السيدات، فازت النمساوية باولين مولر بالمركز الأول، تلتها مواطنتها إيلي إيجير، ثم الإيطالية ميلينا فانسي ثالثة.

هواة

وفي بطولة الهواة، حصل الطيار الإيراني محسن المنصوري على المركز الأول على مستوى الترتيب العام، وحل الجنوب أفريقي بن هدسون ثانياً، ثم اللبناني ميلو ضو ثالثاً، واحتل الألماني كرستوفر المركز الرابع، والأوزبكي أكمل راحيموف في المركز الخامس.

ورفع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرعايته للبطولة ودعمه اللامحدود للرياضات الجوية بشكل عام.

رعاية

من جانبه، ثمن نصر حمودة النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، الرعاية والدعم اللذين تحظى بهما الرياضات الجوية من سموه، وقال النيادي إن اتحاد الرياضات الجوية حقق الكثير من الإنجازات بفضل هذه الرعاية الكريمة، معرباً عن سعادته بما حققته جولة حتا من نجاحات، وأشاد بجهود اللجنة المنظمة. وأضاف: روح الفريق الواحد وراء هذه النجاحات، ونشكر نزل حتا التي استضافت الحدث وقدمت تسهيلات رائعة، وأخص بالشكر عامر غنيم، مدير عام فندق ونزل حتا.

سعادة

وشهد الجولة الختامية في حتا د.هاشل الطنيجي، ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس لجنة الطب الرياضي بالإمارات، وبطي العبدولي، مدير شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية.

وأشاد الطنيجي بعروض الجولة الأخيرة المثيرة، مؤكداً سعادته بالوجود في حتا، وأنها المرة الأولى التي يحضر فيها هذا النوع من الرياضات، وفي هذا المكان الرائع والجذاب «نزل حتا»، وقال إن الزيارة تركت لديه انطباعاً جيداً، ووجه الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم الحدث.

وقال الطنيجي إن اللجنة الأولمبية الوطنية ستقوم في الفترة المقبلة بتعزيز التعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية.

وبنهاية الجولة الختامية في حتا، قام يوسف الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمد يوسف المازمي، الأمين العام للاتحاد، بتتويج الفائزين بحضور سالم سالمين، رئيس لجنة الجلايدر، وعبدالله مراد، رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجستي، ويوسف الشحي، رئيس لجنة العلاقات العامة.

تنافس

يذكر أن جولة حتا جاءت مثيرة للغاية وشهدت تنافساً قوياً بين الطيارين، حيث أسفرت نتائجها عن فوز الإيطالي آرون دوروجاتي بالمركز الأول، والكولومبي سيب أوسينا بالمركز الثاني، تلاه الياباني ريمي بورديللي في المركز الثالث.

وعلى صعيد الطيارين الهواة، حل الطيار اللبناني ميلو ضو في المركز الأول، وجاء الإيراني محسن المنصوري في المركز الثاني، بينما حل ثالثاً الطيار الجنوب أفريقي بن هدسون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز