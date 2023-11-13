«زلزال 217» بطل سباق الشراعية المحلية 43 قدماً

المصدر: دبي - البيان

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توج طاقم القارب «زلزال 217» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً «الجولة الثانية والختامية من بطولة الموسم 2023 - 2024» والذي جرت أحداثه أول من أمس في شواطئ لؤلؤة الخليج.

ونجح طاقم القارب «الطف 70» لمالكه محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي في الوصول ثانياً واحتلال مركز الوصيف، بينما نال طاقم القارب «سهم 170» لمالكه عبدالله إبراهيم عبدالله الحمادي وبقيادة النوخذة أحمد يوسف سالم الحمادي المركز الثالث.

نجاح

وحقق السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024 نجاحاً كبيراً تمثل في المشاركة الكبيرة من خلال 80 قارباً اصطفت جميعها في عمق مياه الخليج وأبحرت مع نقطة البداية قبالة جزر دبي نحو خط النهاية، أمام فندق برج العرب في شواطئ جميرا لمسافة زادت على 14 ميلاً بحرياً قطعها المشاركون في توقيت مثالي وزمن جيد.

كما شهد السباق تحولات عدة في مراحله المختلفة، حيث تبودلت أدوار الصدارة في البداية كان الفارق بدأ يتضح مع مراحل الحسم، حيث تصدر القارب «زلزال 217» المشهد مع مطاردة من باقي القوارب المشاركة، واحتدمت المنافسة عند الاقتراب من الأمتار الأخيرة والتي استدعت استخدام مهارة «الخايور» للوصول إلى خط النهاية لينهي «زلزال 217» في المركز الأول متفوقاً على القاربين «الطف 70» و«سهم 170» صاحبي المركزين الثاني والثالث.

تفوق

وعقب نهاية السباق، قام خالد خميس بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد سيف المري مشرف عام السباق بتسليم كؤوس التفوق لأطقم القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى نواخذة وبحارة القوارب «زلزال 217» و«الطف 70» و«سهم 170».

وحرص خالد خميس بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تقديم التهنئة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى ولجميع المشاركين بنجاح الحدث، مشيداً بدور اللجنة المنظمة وتعاون الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وقال بن دسمال إن السباق سجل نقاطاً إيجابية عدة من بينها الحضور والمشاركة الكبيرة من قبل الملاك والنواخذة والبحارة مما يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها السباقات المحلية التراثية وما يلفت الأنظار حقيقة في ذلك مشاركة بارزة للشباب والناشئين مما يؤكد وصول الرسالة للأجيال بالمحافظة على إرث الآباء والأجداد.

217

عبر مروان عبدالله المرزوقي نوخذة القارب زلزال 217 عن سعادته، لتفوق الطاقم خلال السباق موجهاً الشكر والتقدير لمالك الفريق الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على الدعم والتشجيع، ومشيداً بقرارات اللجنة المنظمة في اختيار مكان ومسار السباق مما ساعد على وصول جميع القوارب والتي سجلت حضورها في الحدث بسلام إلى خط النهاية.

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