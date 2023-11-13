«الجودو» يستعد للموسم الجديد بمعسكر جورجيا

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن اتحاد الجودو إقامة معسكر إعداد للمنتخب بجورجيا ديسمبر المقبل، استعداداً لتصفيات الموسم الجديد ضمن فعاليات الاتحاد الدولي لموسم 2024.

من جهته، اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، على سير إعداد منتخبنا الأول للجودو، خلال معسكره المقام حالياً في أستراليا بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة، والذي يستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، وهو موعد السفر إلى اليابان استعداداً للمشاركة في بطولة «طوكيو غراند سلام للجودو» التي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو يومي 2 و3 ديسمبر المقبل في ختام بطولات موسم 2023، والتي ستنطلق بمشاركة 79 دولة من بينها 8 دول عربية هي: الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، المغرب، الجزائر وجيبوتي.

تقرير

على جانب آخر، تلقى محمد الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، من ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس البعثة، تقريراً شاملاً حول سير الإعداد وبرنامج المرحلة المقبلة الذي يقام تحت شعار «أولمبياد باريس طموحنا»، حيث يتضمن برنامج المنتخب عقب البطولة، السفر إلى جورجيا في الـ 12 ديسمبر المقبل، لإقامة معسكر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024 وكذلك تصفيات الموسم الجديد لفعاليات الاتحاد الدولي للجودو لموسم 2024.

مشاركة

وسيشارك منتخبنا في بطولة «طوكيو غراند سلام للجودو» والتي ستنطلق منافساتها بعد 18 يوماً، بداية بقرعة البطولة المقرر لها بعد ظهر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر بالقاعة الرياضية بفندق طوكيو متروبوليتان وذلك عبر تقنية الفيديو.

تدريب

ويمثل منتخبنا الوطني، اللاعبة بشيرات خوردي، الفائزة بأول ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، لوزن تحت 52 كجم، واللاعبة باتسو ألتان وزن تحت 57 كجم، إضافة إلى 6 لاعبين وهم: نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وشفيلي جرام «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، ويشرف على تدريب المنتخب المدرب فيكتور.

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