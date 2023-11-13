ناموس اليذاع بالمرموم من نصيب «حفلة» و«المختبر»

المصدر: دبي - البيان

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أقيمت بميدان المرموم لسباقات الهجن، صباح أمس سباقات اليذاع لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم التي تقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، واستمتع أهل الهجن بمنافسة ساخنة على مدار عشرين شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وكانت «حفلة» المملوكة لناصر راشد سعيد الجابري هي الإسم الأبرز من خلال معركة اليذاع البكار المحليات، حيث تمكنت من حسم الجولة في زمن بلغ 9:18:5 دقائق.

وبالمقابل، أبدعت «الظبي» بشعار راشد مشعل فهد عفيشه الشهواني في ثاني الأشواط لليذاع البكار المهجنات وأكملت رحلة السباق في توقيت وقدره 9:11:7 دقائق. واستطاع «المختبر» لمظفّر غلام موسى أحمد البلوشي أن ينهي جولته مع اليذاع الجعدان المحليات متقدماً المنافسين في زمن وقدره 9:20:0 دقائق. وهيمن «الزعفراني» لتركي حسن تركي الحناتيش الدوسري على قمة تحدي اليذاع الجعدان المهجنات بوصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 9:14:9 دقائق.

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