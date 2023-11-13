«مديرية التحريات» بطلاً لجوجيتسو شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، بالمركز الأول في البطولة الأولى للجوجيتسو، ضمن بطولات درع مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، للموسم 2023 - 2024، وأقيمت في مركز تدريب الجوجيتسو والدفاع التكتيكي بمركز التربية الرياضية الشرطية.

وحازت مديرية شرطة العاصمة المركز الثاني، وحصلت مديرية مكافحة المخدرات على المركز الثالث بالبطولة، التي شملت مستويات «فئة الشباب والماستر»، وتضمن كل مستوى 9 أوزان، بمشاركة 82 لاعباً من مختلف مديريات وإدارات القطاع.

توج الفائزين، العميد مسلم محمد العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، وأشاد بجهود اللجان التنظيمية، مثمناً دعم القيادة الشرطية وتحفيزها على ممارسة رياضة الجوجيتسو والدفاع التكتيكي والأنشطة الرياضية بشكل عام، مؤكداً أهمية هذه البطولات لرفع جاهزية منتسبي الشرطة للعمل الميداني، ولما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز