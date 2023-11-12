محمد البلوشي يهدي الإمارات بطولة العالم للدراجات النارية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أسدل الستار اليوم على رالي دبي الصحراوي الذي أقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وجاء ختام نسخة هذا العام 2023 .

والتي تمثل ختام بطولة العالم للراليات «باها» رائعاً، وأسفرت عن فوز باهر للدراج الإماراتي محمد البلوشي بلقب بطولة العالم في الدراجات النارية، وفرض البلوشي هيمنته في منافسات اليوم الثاني «جولة إينوك»، مكرراً انتصاره بنسخة العام 2018، ليتوج بطلاً للمرة الثانية لكلتا بطولتي رالي دبي الصحراوي، وكأس العالم للراليات «باها».

وغطت المرحلة الثانية مسافة إجمالية تبلغ 337 كيلومتراً، منها 169 كيلومتراً عبارة عن مرحلة خاصة شكلت تحدياً بالغ الصعوبة على المتسابقين، وافتتحت منافسات المرحلة عبر فئة الدراجات، حيث تقدم محمد البلوشي ترتيب الانطلاق متحملاً عبء افتتاح الطريق لهذه المرحلة، وتمكن رغم صعوبة المهمة من إنهاء المرحلة متقدماً على الكويتي عبدالله الشطي بزمن قدره 10 دقائق و37.3 ثانية، بينما حل الفرنسي جان لوب ليبان في المركز الثالث بفارق 50 ثانية فقط.

وتواصلت معاناة المتصدر لبطولة كأس العالم للراليات البرتغالي ديفيد ميجري لليوم الثاني على التوالي، حيث حل في المركز الخامس لجولة اليوم، فاقداً بذلك الصدارة مما وضع البلوشي في المقدمة لنيل لقب بطولة كأس العالم، ولكن، ظل الترتيب النهائي للبطولة مؤقتاً، حيث اضطر الحكام للنظر في شكوى تم التراجع عنها لاحقاً، ليتوج البلوشي بطلاً للعالم على أرضه وبين جماهيره في انتصار للنزاهة الرياضية.

وعبر البلوشي عن سعادته بتحقيق اللقب، وقال: «أنا سعيد بتحقيق هذه البطولة، لقد كنت أحاول تكرار الفوز بهذا اللقب منذ فوزي بلقب عام 2018.

عانيت من بعض المشكلات التي تم التعامل معها من قبل الحكام، وتم منحي لقب البطولة، أنا سعيد وفخور للغاية بالفوز برالي دبي الصحراوي وتحقيق بطولة كأس العالم على أرض بلادي الإمارات، وفخور بوضع علم الإمارات في الموقع الأول على منصة التتويج والموقع الأول من ترتيب بطولة العالم».

الدراجات الرباعية

وتواصلت انتصارات المتسابقين الإماراتيين عبر فئة الدراجات الرباعية، حيث فرض عبدالعزيز أهلي تفوقه على كيفن جيرو ليزيد الغلة لمتسابقي الإمارات ويحقق انتصاره الثاني توالياً في رالي دبي الصحراوي، بينما حل جيرو في المركز الثاني بفارق يزيد قليلاً عن 4 دقائق خلف أهلي، ولكن كان ذلك كافياً للفرنسي ليحصل على لقب بطولة كأس العالم للراليات.

وتواصلت المنافسة على ألقاب كثير من الفئات في اليوم الختامي لموسم 2023 وكان يوماً مليئاً بالإثارة والأحداث، وشهدت فئة T3 احتفالاً عائلياً بفوز كريستيانو دي سوزا باتيستا بالمرحلة النهائية بينما توج ابنه أوتافيو سوزا ببطولة الحدث وبطولة كأس العالم للراليات.

فئة السيارات

وفي فئة السيارات، تواصلت انتصارات البطل القطري ناصر العطية في رالي دبي الصحراوي وحقق فوزه الثاني عشر في رالي دبي الصحراوي، بعد مرحلة حافلة بالدراما.

حيث أنهي السعودي يزيد الراجحي المرحلة متفوقاً بفارق دقيقتين و16.3 ثانية، ولكن ذلك لم يكن كافياً لانتزاع اللقب من العطية الذي عزز نجح في التشبث بالبطولة وضم هذه النسخة إلى مسيرته الحافلة بالبطولات وتعزيز سطوتة في عالم الراليات.

ختام مميز

وتحدث خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية قائلاً: كانت نسخة ناجحة من رالي دبي الصحراوي، وشهدنا يوما ختامياً رائعاً لموسم 2023، واستمتعنا بالجولة الثانية وشهدنا يوماً مليئاً بالإثارة والتشويق، ونظراً لأن استراتيجية التزود بالوقود بالغة الأهمية، بالنسبة للدراجات النارية على وجه الخصوص.

فقد كان من المناسب بشكل خاص أن تحمل الجولة مسمي «جولة إينوك» نظراً للدور الذي تلعبه في تزويد المتسابقين والمنظمين بالوقود عبر سياراتهم المتطورة التي تعمل كمحطات لتزويد الوقود.

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