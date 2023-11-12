شباب الأهلي يهزم دبا الحصن بدوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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دشن فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي مشواره بدوري رجال اليد بنجاح بفوزه على ضيفه فريق دبا الحصن بنتيجة 28/ 24 في بداية مشوار الفريقين بالبطولة الأقوى والأطول بموسم رجال اليد 2023/2024 والذي يشهد 6 بطولات تشارك بمنافساته 8 أندية.

وشهدت المباراة الندية والإثارة بمعظم مراحلها بتبادل التقدم وخصوصاً في الشوط الأول والذي خلص إلى التعادل الإيجابي 11/11، ودانت أفضلية الأداء والنتيجة بمعظم مراحل الشوط الثاني لصالح أصحاب الأرض فريق شباب الأهلي، لينجح بختام الوقت الأصلي في الفوز بالمباراة وبفارق أربعة أهداف وبنتيجة 28/ 24 ليحصد فريق شباب الأهلي أول ثلاث نقاط وضعها في حسابه بهذه البطولة والتي ستستمر لغاية 26 أبريل المقبل.

وبختام الجولة الأولى للبطولة وفي ظل غياب فريق الشارقة لمشاركته في بطولة الأندية الآسيوية بالكويت اعتلى فريق شباب الأهلي القمة بفارق الأهداف عن مليحه الوصيف والعين الثالث ولكل منهما 3 نقاط، ثم الوصل والنصر ودبا الحصن ولكل منهم نقطة وحيدة ثم الجزيرة والشارقة.

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