«منوه».. أفضل توقيت في إيذاع ميدان الذيد للهجن

المصدر: الذيد - البيان

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن صباح أمس، منافسات جديدة لشارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن إقامة 15 شوطاً لسن الإيذاع لهجن الشيوخ وأبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 6 كيلو مترات، وسط إقبال كبير من ملاك الهجن ومحبي رياضة الهجن.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «الوثبة» لحمد علي سالم راشد الزحمي، الشوط الثاني «منوه» سالم بالحب العامري، لسعيد محمد، الشوط الثالث «زعفران» لعبدالله سالم حزيم الفلاسي، الشوط الرابع «غازي» لعبدالله سعيد بالحب العامري، الشوط الخامس «فزعة» لحمد سالم راشد الزحمي، الشوط السادس «جهينة» لأحمد سالم حمد الطنيجي، الشوط السابع «حضور» لمصبح صروخ مصبح النعيمي، الشوط الثامن «مياسة» لعلي راشد العضيد الكتبي، الشوط التاسع «متوكل» لمطر مبارك بن غويث، الشوط العاشر «شاهين» لمحمد ربيع سيف المزروعي، الشوط الحادي عشر «وصايف» لسعيد محمد الخيال الطنيجي، الشوط الثاني عشر «عروبة» لغدير سعيد بن طويرش الكتبي، الشوط الثالث عشر «النصير» لسعيد عبيد بن طويرش الكتبي، الشوط الرابع عشر «مدلل» لسالم راشد محمد بن حامد الطنيجي، الشوط الخامس عشر «هملوله» لراشد عبدالله المتفيج الكتبي.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن منافسات سن الإيذاع بميدان الذيد حملت الكثير من المتعة والإثارة والقوة، وحظيت بقوة المشاركة من هجن الشيوخ وأبناء القبائل.

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