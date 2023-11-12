ناموس اليذاع بالمرموم من نصيب «حفلة» و«المختبر»

المصدر: دبي - البيان

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أقيمت بميدان المرموم لسباقات الهجن، صباح أمس سباقات اليذاع لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم التي تقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، واستمتع أهل الهجن بمنافسة ساخنة على مدار عشرين شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وكانت «حفلة» المملوكة لـ ناصر راشد سعيد الجابري هي الإسم الأبرز من خلال معركة اليذاع البكار المحليات، حيث تمكنت من حسم الجولة في زمن بلغ 9:18:5 دقائق.

وبالمقابل أبدعت «الظبي» بشعار راشد مشعل فهد عفيشه الشهواني في ثاني الأشواط لليذاع البكار المهجنات وأكملت رحلة السباق في توقيت وقدره 9:11:7 دقائق.

واستطاع «المختبر» لـ مظفّر غلام موسى أحمد البلوشي أن ينهي جولته مع اليذاع الجعدان المحليات متقدماً المنافسين في زمن وقدره 9:20:0 دقائق. وهيمن «الزعفراني» لـ تركي حسن تركي الحناتيش الدوسري على قمة تحدي اليذاع الجعدان المهجنات بوصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 9:14:9 دقائق.

تحفة الميادين

استضافت تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، صباح أول من أمس، سباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وتنافست الأصايل على مدار خمسة وعشرين شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وسجلت «محنه» لـ محمد حمد العود سعيد العامري ظهوراً قوياً في الشوط الأول للقايا البكار المحليات ونجحت في حسم المعركة القوية مع منافساتها بزمن وقدره 7:41:6 دقائق.

وظللت «سحابه» عبدالله سيف محمد العميمي المرموم في ثاني الأشواط وتمكنت من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 7:34:1 دقائق لتحسم جولة اللقايا البكار المهجنات عن جدارة واستحقاق.

وتألق «منصف» المملوك لـ صالح محمد سالمين العامري في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات ونجح في الوصول لخط النهاية متقدماً منافسيه بتوقيت بلغ 7:43:4 دقائق. وسيطر «جلمود» بألوان شعار راشد عايض سعود العجمي على الصدارة في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات بعد أن سجل زمناً بلغ 7:38:2 دقائق.

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