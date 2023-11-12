«بن دري» بطل كأس «بيريدون» للبولو بدبي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق بن دري للبولو بكأس بطولة «بيريدون» للبولو، والتي مثلت باكورة موسم نادي دبي للبولو والفروسية، التابع لمجموعة إعمار العقارية، عقب فوزه بقيادة خالد حميد بن دري وراشد الفلاحي وفاليري فان ومارتين روزندال، على فريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، في النهائي، بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة أهداف، شارك في البطولة 4 فرق، ضمت العديد من نجوم اللعبة المحليين والأجانب، ونظمها نادي دبي للبولو والفروسية، بشراكته الحصرية لموسم البولو بالنادي مع «بيريدون القابضة».

المركز الثالث

وسبق المباراة الختامية مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، جمعت بين فريقي «بهنسالي»، بقيادة ريشي بهنسالي، مع فريق «دي اند دي» للبولو، بقيادة دانيلي مينا، والتي حسمها فريق بهنسالي بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف، ليحرز فريق بهنسالي المركز الثالث، ويحل فريق دي اند دي رابعاً.

كما أقيمت مباراة بين أعضاء الناديين من اللاعبين الواعدين الأشبال، وانتهت بفوز فريق تشيرون على فريق ستيلفيو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

حفل

من جهتها، نجحت إدارة نادي دبي للبولو والفروسية، بقيادة السيدة ليزا ماثيوز المدير العام للنادي، بإخراج حفل الختام والتتويج بصورة مثالية، حيث قام ميشيل بيريدون رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيريدون» الراعية الرسمية للبطولة، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس والهدايا التذكارية، وسط حضور كبير من عشاق رياضة البولو.

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