رسمياً..دبي تسجل رقما قياساً عالمياً لأضخم حصة تدريب للتمارين الرياضية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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سجلت دبي رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس لأضخم حصة تدريبية للتمارين الرياضية عالية الشدّة في العالم، صباح اليوم، عندما تجمع آلاف المشاركين على شارع الشيخ زايد أمام متحف المستقبل، أيقونة المعالم السياحية في دبي.

وجاءت حصة التدريب تحت عنوان «التحدي الكبير » وأقيمت برعاية «أديداس » ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة » وشارك فيها الآلاف من محبي الرياضة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتتضمن النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة التي تستمر حتى 26 نوفمبر المقبل، المزيد من الفعاليات و الأنشطة الرياضية المجانية والقرى ومراكز اللياقة البدنية، والحصص التدريبية، التي تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات و تعزز مكانة دبي كأكثر المدن نشاطا في العالم وأفضلها للعيش والعمل والسياحة، كما تقدم مجموعة متنوعة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية، بدءاً من الرياضات التقليدية مثل كرة القدم والتنس، ووصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة مثل اليوغا الهوائية والتجديف على الألواح وقوفاً، لتوفير تجربة لياقة بدنية شاملة للمجتمع بأكمله.

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