انطلاق النسخة الرابعة من تحدي دبي للدراجات الهوائية بشارع الشيخ زايد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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انطلقت النسخة الرابعة من «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»، إحدى فعاليات «تحدي دبي للياقة»، التي، صباح اليوم، وسط أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية و مشاركة الآلاف من الدراجين من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوّار والقدرات البدنية.

وتجمع المشاركون على شارع الشيخ زايد أمام متحف المستقبل منذ الصباح الباكر في مشهد مبهر يعكس روح دبي، ومبادراتها المجتمعية والرياضية الفريدة من نوعها، ثم انطلقوا لخوض تجربة مميزة بين أبرز المعالم التي تتميز بها دبي على شارع الشيخ زايد، ومن أهمها «برج خليفة»، و«متحف المستقبل»، و«قناة دبي المائية».

وانطلق الدرّاجون عبر مسارين: المسار الأول على شارع الشيخ زايد البالغ طوله 12 كيلومتراً، وامتدّ بين «مركز دبي التجاري العالمي» و«حديقة الصفا»، مروراً فوق جسر «قناة دبي المائية»، والمسار الثاني العائلي بطول أربعة كيلومترات، حول «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، مروراً ببعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة بما فيها «دبي مول»، و«دار دبي للأوبرا»، و«برج خليفة».

انطلقت النسخة الرابعة من «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»، إحدى فعاليات «تحدي دبي للياقة»، التي، صباح اليوم، وسط أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية و مشاركة الآلاف من الدراجين من مختلف الأعمار https://t.co/5OHQQhCaQh@DXBFitChallenge@DubaiSC#البيان_الرياضي pic.twitter.com/RYpoIxTlX3 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 12, 2023

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