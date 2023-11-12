«الأبيض» يتوج ببرونزية نصف ماراثون آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق منتخبنا الوطني للرجال، ممثلاً في العدائين مبارك المراشدة، وخالد خليل، وصالح السويدي، وعبيد النعيمي، إنجازاً كبيراً بتحقيق الميدالية البرونزية في سباق نصف ماراثون آسيا للعموم، الذي أقيم في منطقة مرسى دبي فستيفال سيتي، صباح أمس، بمشاركة كبيرة من أبرز عدائي 20 دولة آسيوية، بينما فاز اليابانيان داي سوكي وهينا يانا بالميداليتين الذهبيتين لفردي الرجال والسيدات، بعد منافسة قوية مع أبرز العدائين العالميين.

حضر السباق وقام بتتويج الفائزين سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، ودحلان الحمد، رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى الإماراتي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي. على الصعيد الفردي، تمكن داي سوكي من حسم سباق النصف ماراثون للرجال، وحصل على الميدالية الذهبية بزمن 1:03:43 ساعة، وجاء الصيني كيا غاو يانغ في المركز الثاني ونال الفضية بزمن 1:04:04 ساعة، وحل الهندي سوان بيروال في المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية بزمن 1:04:30، بينما تمكنت هينا يانا من حسم المركز الأول والميدالية الذهبية لنصف ماراثون السيدات بزمن 1:12:41 ساعة، وجاءت الأوزبكية سيتورا في المركز الثاني ونالت الفضية بزمن 1:13:29 ساعة، وحلت ساردين من قيرغيزستان في المركز الثالث ونالت البرونزية بزمن 1:14:44 ساعة.

وبالنسبة لنتائج الفرق، وفي فئة الرجال، نال المنتخب الهندي الميدالية الذهبية بزمن 3:17:56 ساعات، وجاء منتخب كازاخستان في المركز الثاني ونال الفضية بزمن 3:26:46 ساعات، وحل منتخبنا الوطني في المركز الثالث ونال البرونزية بزمن 3:27:25 ساعات. وفي فئة السيدات، نال منتخب قيرغيزستان الميدالية الذهبية بزمن 3:46:08 ساعات، وجاء منتخب أوزبكستان في المركز الثاني ونال الفضية بزمن 3:53:47 ساعات، ومنتخب الهند في المركز الثالث بزمن 3:58:41 ساعات، وحل منتخبنا الوطني للسيدات في المركز السادس بزمن 5:37:59 ساعات، ومثله رقية المرزوقي، وهدى النعيمي، وكلثوم المازمي، وخديجة النقبي.

حظي الحدث بإشادة قارية كبيرة بعدما تضمن إقامة 3 سباقات مجتمعية لمسافات الميل و5 و21 كم، وحقق نجاحاً فنياً وجماهيرياً، بتنظيم متميز من قبل اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الآسيوي، وبرعاية القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي. وأشاد دحلان الحمد بنجاح أول نسخة لبطولة نصف الماراثون في قارة آسيا على الإطلاق، وأكد أن الإمارات نظمت نسخة أكثر من رائعة، وجاء التنظيم مؤكداً لثقة الاتحاد الآسيوي بقدرات دبي على استضافة الأحداث الكبرى، بعدما وصل حجم المشاركة إلى رقم غير مسبوق، وبتنافس عدائي 20 دولة آسيوية، وشدد على أن الاتحاد الآسيوي سيكون الداعم الأول دائماً لألعاب القوى الإماراتية.

وقال سعيد حارب: «سعداء بالنجاح الكبير الذي تحقق بالحدث، وبإشادة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى بالبنية التحتية لدبي، ونعتبر مشاركة 20 دولة بداية رقم جميل، ونشكر القائمين على مدينة فستفيال سيتي، ومجلس دبي الرياضي يطبق رسالة الحكومة بالعمل التكاملي، ونحن نتواصل دائماً لإنجاح النشاط الرياضي، ولدينا هذا الأسبوع فقط 25 حدثاً رياضياً، والكل يسهم في إنجاح تلك الأحداث والفعاليات المهمة».

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