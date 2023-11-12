1000 لاعبة في بطولة البولينغ بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات   

المصدر: دبي - البيان

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تشهد بطولة البولينغ نجاحاً كبيراً ومنافسات قوية ضمن النسخة الحادية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين أوساط النساء من مختلف الجنسيات والأعمار، بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتستمر منافساتها حتى 20 نوفمبر الجاري، وتتضمن الدورة هذا العام تنظيم 7 بطولات رياضية متنوعة، هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز.

فوز

وفازت سارة الملا، من بنك أبوظبي الأول، بالمركز الأول في فئة المواطنات ببطولة البولينغ، تلتها ميرة شبيب، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في المركز الثاني، وحلت مريم مبارك، من شرطة دبي، في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت سمانثا حنان، من شركة إيزي جينيريتور، بالمركز الأول، تلتها آيلين دي ليون، من شركة فلافوريك، في المركز الثاني، وحلت ليدي ليز آن، من شركة فيم، في المركز الثالث.

منافسات

وتتواصل منافسات بطولة البادل، التي انطلقت أول من أمس بنادي جست بادل بميناء راشد، وتتنافس فيها اللاعبات ضمن فئتين، هما فئة المواطنات، وفئة المقيمات، وتستمر البطولة حتى اليوم، وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة غداً في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى يوم 16 نوفمبر الجاري، وتتضمن المنافسة في فئتي المواطنات والمقيمات.

ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومترات في مضمار ميدان 17 الجاري، ويتضمن التنافس في فئتين، هما فئة المواطنات، والفئة المفتوحة، تليه منافسات بطولة الرماية التي تقام في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية 18 الجاري، على أن تقام بطولة تحدي الحواجز في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز الأحد المقبل، ويختتم سباق الدراجات الهوائية منافسات الدورة 20 نوفمبر الجاري في جزيرة نخلة ديرة، وتتنافس فيه المشاركات ضمن ثلاث فئات، هي فئة المواطنات لمسافة 20 كيلومتراً، وفئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً، والفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً.

أوقات

تقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات من دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

وسيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كل البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

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