الإمارات في المجموعة الرابعة بـ«آسيوية اليد»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ21 لكرة اليد، التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وقوع منتخبنا في المجموعة الرابعة مع البحرين، صاحب الأرض، وهونغ كونغ وكازاخستان، بينما تضم المجموعة الأولى قطر والكويت وعمان والصين تايبيه، وتضم الثانية إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا، والثالثة تضم السعودية والعراق والهند واليابان.

من جهته، أعرب ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، عن رضاه عن القرعة ووقوع منتخبنا في المجموعة الرابعة، معرباً عن تفاؤله بمشوار فريقنا في البطولة، وخاصة بالدور التمهيدي، الذي يمثل محطة مهمة لمنتخبنا، ومن بعدها للدور الثاني، أي قبل النهائي حسب المنتخبات المتأهلة لهذا الدور، الذي سيشهد مزيداً من الإثارة، خاصة أن نظام البطولة يمنح 4 منتخبات التأهل لبطولة العالم.

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