285 لاعباً ولاعبة في بطولة الفجيرة للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع عدد لاعبي ولاعبات البطولة العربية لفرق الشباب والشابات والأشبال للجودو، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، خلال الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر الجاري، والتي تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو وإشراف الاتحاد العربي للجودو، إلى 285 لاعباً ولاعبة من 26 نادياً، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي للجودو.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التسجيل مشاركة نادي الشارقة لرياضة المرأة، ومركز الاتحاد الأردني للجودو، ليرتفع عدد الدول العربية المشاركة على مستوى الأندية إلى 8 دول عربية، وستبدأ الوفود في الوصول للبلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عبر مطاري دبي والشارقة، حيث سيكون أعضاء اللجنة المنظمة في استقبالهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز