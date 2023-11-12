رالي دبي الصحراوي.. البلوشي وأهلي يتصدران فئتي «النارية» و«الرباعية»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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استأنف رالي دبي الدولي، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فعالياته صباح أمس، حيث توجه نخبة السائقين من نجوم الراليات العالمية إلى صحراء القدرة للجولة الأولى من جولتي الرالي الذي يعد ختام جولات بطولة العالم للراليات، ويحظى بدعم حكومة دبي والجهات التابعة لها، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مجلس دبي الرياضي، بلدية دبي، جمارك دبي، الدفاع المدني بدبي، إدارة المنطقة البرية، مؤسسة دبي للإعلام، وتلفزيون دبي الرياضي، بالتعاون مع شريك السيارات الفطيم تويوتا، ودبي فستيفال سيتي، وشريك الطاقة إينوك، ومياه العين.

ووصف خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية الجولة الأولى للرالي بالرائعة، قائلاً: «كانت جولة مميزة، يسعدنا تنظيم جولة آمنة من الرالي، واستفدنا من الدعم الذي يوفره جميع شركاء رالي دبي الصحراوي بمن فيهم تويوتا الفطيم وشرطة دبي الذين نتقدم لهم بالشكر لدعمهم الذي يساعدنا على حسن تسيير هذا الحدث».

مسار

وغطت الجولة الأولى «الفطيم تويوتا»، مسافة 337 كيلومتراً، منها 170 كيلومتراً عبارة عن مرحلة خاصة مليئة بالتحديات. وتشتمل جولة اليوم الثاني والأخير اليوم، على مسافة 337 كيلومتراً مع 167 كيلومتراً كمرحلة خاصة يعود بعدها المتسابقون إلى «دبي فستيفال سيتي»، لإقامة مراسم التتويج وإسدال الستار على نسخة هذا العام.

وتم افتتاح منافسات الجولة الأولى عبر فئة الدراجات النارية، وتمكّن المتسابق الإماراتي، محمد البلوشي، من الفوز بالمرحلة وتصدر الترتيب العام للسباق. وفي فئة السيارات، تمكّن البطل القطري ناصر العطية من التغلب على تحدي النجم الشاب الصاعد، سيث كوينتيرو.

وانطلق محمد البلوشي علي دراجته ياماها «YZF 450»، ليتقدم بفارق دقيقه و50.4 ثانية على الكويتي عبدالله الشطي الذي حلّ في المركز الثاني، بينما ضاعف الدراج سلطان البلوشي، حصيلة الإمارات في المراكز الثلاثة الأولى بتحقيقه للمركز الثالث.

وزاد المتسابق عبد العزيز أهلي من فرحة الإمارات، بتحقيقه الانتصار في فئة الدراجات الرباعية، بفارق أكثر من 11 دقيقة عن متصدر الترتيب العام لبطولة العالم كيفن جيرو، بينما حل هيثم التويجري الذي يتساوى في النقاط مع جيرو في المركز الثالث، متأخراً بأكثر من 13 دقيقة عن منافسه على اللقب.

وفي فئة السيارات، احتدمت المعركة بين بطل رالي الشرق الأوسط 18 مرة ناصر العطية، وزميله في فريقه السابق سيث كوينتيرو، حيث تقدم العطية اليوم بفارق 58.8 ثانية.

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