انطلاق تحدي دبي للدراجات الهوائية بشارع الشيخ زايد اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تنطلق في السادسة والنصف صباح اليوم، النسخة الرابعة من تحدي دبي للدراجات الهوائية، برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة. ويتحول شارع الشيخ زايد، ووسط مدينة دبي، إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، وسط توقعات بمشاركة قياسية. وشهدت النسخة الثالثة، العام الماضي، 35 ألف مشارك.

ويعد تحدي دبي للدراجات الهوائية، أكبر حدث لهواة ومحترفي هذه الرياضة في دولة الإمارات، ومن أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، نظراً لمشاركة الآلاف من عشاق ركوب الدراجات الهوائية من جميع الأعمار والقدرات البدنية، حيث يخوضون تجربة مميزة ويتجولون بين أبرز وأشهر معالم دبي، ما يعزّز مكانة الحدث المجتمعي الفريد من نوعه، والجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الطموحة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وأكثر مدن العالم نشاطاً.

مساران

ويوفر التحدي مسارين مناسبين لجميع المستويات، خصص الأول للعائلات «المسار العائلي»، إذ يمر وسط المدينة بطول 4 كيلومترات، ويمتد على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وهو مسار مستقيم يبدأ من دبي مول ويمضي براكبي الدراجات من جميع الأعمار والقدرات عبر معالم المدينة الشهيرة، بما فيها دبي أوبرا وبرج خليفة. وخصص المسار الثاني في شارع الشيخ زايد بطول 12 كيلومتراً، ويعرف بكونه المسار الأكثر تحدياً، ويمتد من مركز دبي التجاري العالمي حتى حديقة الصفا، ويتضمن صعود جسر قناة دبي المائية بإطلالته المميزة، مع خمس نقاط للانطلاق في أماكن مختلفة، تشمل متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، وكوكا كولا أرينا، والخليج التجاري، والشارع السفلي لمركز دبي المالي العالمي.

وينظم تحدي دبي للدراجات الهوائية، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، وعيادات أفيف من دي بي ورلد، بلو، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإعمار، إضافة إلى الشركاء الرسميين: صن أند ساند سبورتس، ودبي الجنوب، وطيران الإمارات، وماي دبي، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وشرطة دبي.

وقبل انطلاق تحدي دبي للدراجات الهوائية، سيكون محبو الرياضة على موعد مع التحدي الكبير، الذي تطلقه أديداس وليز ميلز، من أجل تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس لأضخم حصة للتمارين عالية الشدة في العالم على شارع الشيخ زايد، وتبدأ في الخامسة صباحاً عند متحف المستقبل عند شارع الشيخ زايد، ويمكن للمقيمين والسياح في دولة الإمارات ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً المشاركة في تحقيق إنجاز جديد في عالم اللياقة البدنية.

فعاليات

وتتواصل فعاليات النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة حتى 26 الجاري، ويتضمن برنامجها مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية المجانية والقرى ومراكز اللياقة البدنية، والحصص التدريبية والفعاليات الترفيهية، التي تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات، وتعزّز مكانة دبي بوصفها أكثر المدن نشاطاً في العالم، وأفضلها للعيش والعمل والسياحة. كما تقدم مجموعة متنوعة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية، بدءاً من الرياضات التقليدية، مثل كرة القدم والتنس، وصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة، مثل اليوغا الهوائية والتجديف على الألواح وقوفاً، لتوفير تجربة لياقة بدنية شاملة لكل فئات المجتمع.

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