«جامعة الإمارات» بطلاً لدوري جامعات مدينة العين للشطرنج

المصدر: العين - البيان

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توج فريق جامعة الإمارات العربية المتحدة بلقب دوري الفرق للشطرنج الذي أقيم ضمن فعاليات بطولات جامعات مدينة العين، ونظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وحلت كليات التقنية العليا (HCT) في المركز الثاني بـ 5 نقاط، في حين جاء فريق «العين بويز» في المركز الثالث برصيد نقطتين.

أقيمت البطولة في مقر جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وجامعة الإمارات، لتشجيع الروح الرياضية وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الطلاب.

من جانبه، أكد عبدالله راشد الراشدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، على مسؤولية النادي في المساهمة المجتمعية، وأن النادي يولي أهمية بالغة للأنشطة المجتمعية، من خلال المشاركة في تنظيم الأحداث والفعاليات مع الجهات المجتمعية المختلفة في مدينة العين.

وعن البطولة، أوضح الراشدي، إن مثل هذه البطولات تمثل فرصة للتواصل والتفاعل بين الجامعات وتعزيز التنمية الشخصية للطلاب، كما أنها قد تكون فرصة لاكتشاف المواهب، مضيفاً إن تنظيم البطولة تحت إشراف النادي يعكس التزامه بتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية بين فئات المجتمع المختلفة.

في المقابل، أعرب إبراهيم مختار أحمد مشرف الأنشطة الرياضية بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن مدى سعادته بالإقبال الكبير للطلاب في جميع الأنشطة وفي مقدمتها الشطرنج، كما أثنى على الدعم والعلاقة طويلة المدى التي تربطهم بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأضاف: «كان النادي شريكاً استراتيجياً لنا على مدار السنوات، وهذا التعاون يثمر اليوم عن جيل يعي قيمة الرياضة الذهنية وأثرها الإيجابي على الأداء الأكاديمي والشخصي. نتطلع إلى مزيد من الفعاليات المشتركة التي تعزز هذه الرؤية المشتركة».

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