في انطلاق مشوارهما بالبطولة الرابعة..مليحة والعين يتألقان بدوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نجح فريقا مليحة والعين في تجاوز الجولة الأولى بدوري رجال اليد بنجاح في انطلاق مشوارهما بالبطولة الرابعة بموسم أقوياء اليد، والذي يشهد مشاركة 8 فرق ستسعى جميعها للفوز بدرع البطولة الأقوى والأطول بموسم رجال اليد، وخصوصاً أن نظام البطولة الجديد منح جميع الفرق المشاركة الفرصة لتحقيق أفضل النتائج وصولاً لاعتلاء منصات التتويج.

جاء ذلك خلال الجولة الأولى للبطولة والتي أقيمت أول من أمس، وشهدت مباراتين مثيرتين عكستهما النتائج المتقاربة للمباراتين.

فوز مليحة

وعلى أرضه حقق فريق مليحة فوزاً لم يكن سهلاً على ضيفه فريق النصر خلال اللقاء الذي شهد تبادل التقدم خلال شوطي المباراة رغم أنه في الشوط الأول نجح أصحاب الأرض بالتقدم 14/ 11، وعاد النصر ليعادل بل ويتقدم بفارق لم يتجاوز الهدفين، ولكن كان لأصحاب الأرض رأي آخر في نهاية المباراة عندما قلبوا النتيجة وحسم المباراة بفارق هدفين 31/ 29 في بداية مشوارهم بالبطولة.

فوز صعب

وفي المباراة الثانية، عاد فريق العين من زعبيل بفوز مهم وغالٍ على أصحاب الأرض فريق الوصل بنتيجة 24/ 22، في مباراة مجنونة شهدت تبادل أفضلية الأداء والنتيجة بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 11/ 11، ولم يختلف الحال في الشوط الثاني من حيث الإثارة وتبادل التقدم ونجح فريق العين في انتزاع الفوز رغم صعوبته في بداية مشواره بالبطولة.

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