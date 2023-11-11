«الشارقة لرياضة المرأة» و«الاتحاد الأردني» يشاركان في بطولة الفجيرة للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع عدد لاعبي ولاعبات البطولة العربية لفرق الشباب والشابات والأشبال للجودو، التي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، خلال الفترة من 15 حتى 20 نوفمبر الجاري، والتي تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو وإشراف الاتحاد العربي للجودو، إلى 285 لاعباً ولاعبة من 26 نادياً، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي للجودو.

مشاركة

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التسجيل مشاركة نادي الشارقة لرياضة المرأة، ومركز الاتحاد الأردني للجودو، ليرتفع عدد الدول العربية المشاركة على مستوى الأندية إلى 8 دول عربية، وستبدأ الوفود في الوصول للبلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عبر مطاري دبي والشارقة، حيث سيكون أعضاء اللجنة المنظمة في استقبالهم، بعدها سيتم انعقاد الاجتماع الفني وقرعة البطولة لفئة الفردي عصر الخميس المقبل بفندق إقامة الوفود بالفجيرة، ويعقب القرعة اجتماع الحكام وبدء ترتيبات الميزان لفئة الأشبال التي ستنطلق منافساتها في بداية تصفيات البطولة صباح الجمعة المقبلة، وستكون الأدوار النهائية والتتويج في الفترة المسائية، كما تم تحديد السبت المقبل موعداً لمنافسات فردي الشباب والشابات على فترتين، على أن يكون ختام البطولة العربية الأحد المقبل بإقامة منافسات فرق الشباب والشابات مسكاً للبطولة التي توفرت لها كل متطلبات النجاح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز