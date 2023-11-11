ضمن سباق شارة ديوان رئيس الدولة لسباق الهجن..منافسات مثيرة لسن اللقايا بميدان الذيد للهجن

المصدر: الذيد - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي





تواصلت صباح أمس على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن منافسات جديدة ومثيرة لسن اللقايا ضمن سباق شارة ديوان رئيس الدولة لسباق الهجن، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بمتابعة وتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن إقامة 18 شوطاً لسن اللقايا لهجن الشيوخ وأبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 5 كيلو مترات.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشـــــــوط الأول «المسك» لـ عبيد علي بالرشيد الكتبي، الشـــــــوط الثاني «برقية» لـ سعيد محمد سالم بالحب العامري، الشـــــــوط الثالث «عزام» لـ سعيد راشد دغيش سالم، الشـــــــوط الرابع «النشمي» لـ عبدالله سعيد بالحب العامري، بزمن وقدره 7:51:88 (أفضل توقيت)، الشـــــــوط الخامس «مشكورة» لـ سعيد محمد سالم بالحب العامري، الشـــــــوط السادس «ملوح» لـ مهير علي بن لاحج الكتبي، الشــــــــوط السابع «ملهم» لـ علي حميد علي بن لاحج، الشـــــــوط الثامن «مشكور» لـ سعيد سلطان زايد الكتبي، الشـــــــوط التاسع «الهلالية» لـ مانع علي حميدي الكتبي، الشوط العاشر «خيرة» لـ عبيد سالم حمد الحافري، الشـــــوط الحادي عشر «لمح البصر» لـ أحمد جمعة شرارة الكتبي، الشـــــوط الثاني عشر«مشكور» لـ سالم محمد سالم بن لاحج الكتبي، الشـــــوط الثالث عشر «سمحة» لـ مطر مهير محمد بالصوب، الشـــــوط الرابع عشر «ناصية» لـ حارب محمد سعيد الشامسي، الشـــــوط الخامس عشر «شاهين» لـ محمد سالم سعيد الكتبي، الشــــوط السادس «السهل» لـ محمد ربيع سيف المزروعي، الشـــــوط السابع عشر «بشاير» لـ علي عبيد بن طويرش الكتبي، الشـــوط الثامن عشر «العفريت» لـ حمد علي سالم راشد الزحمي.

وقال مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن إن تحديات سن اللقايا بميدان الذيد شهدت حضوراً قوياً من ملاك ومضمري الهجن من كل أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز