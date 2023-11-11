94 لاعباً ولاعبة في «تنس غرب آسيا» بالفجيرة غداً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق غداً منافسات النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا الدولية للتنس الأرضي على مستوى الشباب من الجنسين، والتي ينظمها ويشرف عليها الاتحادان الدولي والإماراتي للتنس، وتقام منافساتها في نادي التنس بالفجيرة، وهي أولى البطولات الدولية التصنيفية الخمسة للشباب (ITF) التي ستقام في كل من دبي والفجيرة.

يشارك في منافسات كأس غرب آسيا 94 لاعباً ولاعبة، فضلاً عن وجود 3 لاعبين مواطنين وهم كل من مروان ناصر المرزوقي، وخالد فريدوني، وعبدالرحمن عدنان المرزوقي، وثلاثتهم يوجدون ضمن نخبة لاعبي المنتخب الوطني للشباب، وكان اتحاد التنس نظم معسكراً إعدادياً بالفجيرة بإشراف مدرب المنتخب التونسي هشام براملي استعداداً للمشاركة في البطولة.

من جانبه، رحب عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، بممثلي الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس واللاعبين المشاركين في البطولة، متمنياً لهم النجاح بتحقيق الطموح الذي يشاركون من أجله في البطولة، والتوفيق للاعبي الإمارات، لافتاً إلى أن النادي وفر كل سبل إنجاح البطولة.

بدوره، وصف ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، انطلاق موسم البطولات الدولية للشباب بأنه يعكس متانة التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي للتنس، منوهاً إلى أن تنظيم البطولات الدولية للشباب بشكل متواصل يعكس رؤية مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس الأرضي، بالحفاظ على مكاسب تنظيم البطولات الدولية في الإمارات وأهمية توفير فرص مثالية للمنافسة بين الرياضيين، وكذلك الاحتكاك الفني واكتساب الخبرات بين لاعبي الإمارات، مثنياً على الدور المحوري لنادي الفجيرة في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس.

وتابع المرزوقي: سيتم تنظيم خمس بطولات خلال الفترة المقبلة وهي إضافة إلى نسخة الفجيرة ستكون هنالك أربع بطولات مقبلة، حيث ستقام بطولة السوق الحرة دبي في 20 نوفمبر الجاري، و3 بطولات أخرى ستقام في الفجيرة 8 يناير، وفي دبي بطولتان يومي 15 و 22 يناير المقبلين.

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